Любимый город, линии жизни….

- Наша экспозиция разместилась в трех залах: в одном картины таких художников, как Александр Бурзянцев, Василий Сыромятников, Алексей Королевский, Владислав Меос, Николай Протопопов, Борис Пискунов. В другом - представлен визуальный образ Уфы через фотографии Марата Янбарисова и Ивана Роднова - молодых людей нового поколения, в третьем зале - раритетные снимки из семейных альбомов, - рассказывает заведующая отделом истории края Вера Макарова.- Нужно отметить, что параллельно с нашей открылась подобная выставка и в Художественном музее имени Михаила Нестерова, и там есть картины Тюлькина, Лежнева, отражающие быт и архитектуру Уфы того времени. Получилась такая перекличка: оба музея отреагировали на историю родного города. И у нас есть много интересного, и у них. Кроме того действует наша экспозиция «Старая Уфа» в Художественной галерее на улице Революционной.… «Любимый город» - прежде всего, атмосфера прежней Уфы. Мастера живописи разных поколений и художественных школ открывают своеобразный временной портал, и мы видим 30-е, 50-е, 80-е и 90-е годы. К примеру, на картине Николая Протопопова можно увидеть Покровскую церковь такой, какой ее знало не одно поколение уфимцев – с голубыми крышами и куполами. Художник рисовал иконы, храмы и их окрестности. И мы это можем увидеть здесь. А рядом такие знакомые виды Уфы и городские пейзажи - беседка с видом на Белую в парке имени Крупской, Дом-музей имени Ленина, домик на улице Гоголя, где жил начинающий оперный певец Федор Шаляпин… А вот весенняя дорога в парке Победы, только построенный кинотеатр «Родина». Уфа индустриальная в картинах, где в небо устремляются башни нефтеперерабатывающих заводов, где бегут вдаль рельсы железнодорожных мостов, наступают новостройки, и многоликая демонстрация выходит на площадь Дворца имени Орджоникидзе. Уфа строится и меняется, и как нам ни хотелось бы сохранить ее прежнюю, современный хайтек наступает. И только на картинах художников мы можем увидеть старинные особняки и храмы, прежний, вроде бы совсем еще недавний вид улиц.К примеру, Александр Дворник воссоздал на картине вид Ильинского храма, который сам воочию видеть не мог (его снесли в 30-е), и рисовал по фотографиям Апполония Зираха. Художники своим творчеством как бы бьют в набат – все, что является культурным историческим наследием и могло бы стать местом притяжения и для жителей и гостей города, стираются с лица столицы, и мы теперь можем это увидеть лишь на их полотнах. Жаль…Во втором зале Уфа показана уже с другого ракурса. Авторы работ представили ее вне суеты. Улицы и проспекты запечатлены сверху с высоты птичьего полета, с балконов и крыш многоэтажных домов. Здесь рассветы и закаты над зданиями, которые никогда не повторяются, разлеты дорожных развязок и взлет лайнера… Нет, это не самолет, оторвавшийся от земли, а человек, который захотел увидеть город с высоты…И третий зал – «Старая Уфа», где посетителей встречают предметы, сопровождавшие жизнь уфимцев разных поколений: любителей фотографии, музыки, доброго застолья по поводу дня рождения или новогодних праздников.Вот на снимке запечатлено домашнее чаепитие: школьница что-то весело рассказывает родителям, наверное, делится планами, куда пойдет учиться, а дата снимка - 20 июня 1941 года. Еще два дня, и все изменится: отец не вернется с фронта, в квартире станет тесно, к ним подселят эвакуированных из Ленинграда и Рыбинска, а вчерашняя выпускница встанет к станку или, возможно, уйдет добровольцем на фронт. Или вот интерьер обычной квартиры - кружевная скатерть на столе, в вазе цветы, на стене рамочки с фотографиями. А ведь весьма уютная комната… в помещении бывшей конюшни. Жилье было в дефиците, проблему решали и так. И уфимцы облагораживали место своего обитания. Еще один снимок: перед нами милая мечтательная девушка, играющая на гитаре. Владеть музыкальным инструментом было в порядке вещей. А еще мы читали газеты, слушали радио, проявляли снимки в импровизированной домашней фотолаборатории. На одном из них – группа офицеров (охрана госбанка) собралась возле радиоприемника. Встретишь ли такое сейчас? Наверное, многим уфимцам есть чем поделиться из своего архива. Выставка продлится около месяца, и ее организаторы предлагают уфимцам принять участие в пополнении коллекции.Лилия ЗИМИНА.