Сносить нельзя восстановить

«Дом Тихониных все... Началось его обрушение», - написала общественница. Из опубликованного фото видно, что кладка здания в виде десятков камней вывалилась на улицу, прорвав металлический забор, которым объект пытались защитить от внешних воздействий.- В 2017 году судебной строительно-технической экспертизой было установлено, что техническое состояние фундаментов обследуемого здания, учитывая имеющиеся косвенные признаки их неравномерной и сверхнормативной осадок, классифицируется как аварийное, - прокомментировал- Состояние стен, имеющих многочисленные повреждения и участки обрушения кирпичной кладки, также признаны аварийными, как и перекрытия, где обнаружены многочисленные повреждения и участки обрушения.Конструкции крыши эксперты также признали аварийными, они могут обрушиться в любой момент. Мэрия призвала полностью исключить пребывание людей внутри здания и в непосредственной близости от него. «Использование перечисленных конструкций при производстве работ по сохранению (реставрации) объекта культурного наследия не представляется возможным», - сказано в заключении экспертизы.В ночь с 29 на 30 июня произошло обрушение стены и частично крыши. По периметру аварийной зоны выставили ограждение, а специалисты решали, что делать дальше. На место выехала комиссия: представители Управления по госохране памятников, администрации Уфы и гражданской защиты.- Сегодня здесь проведено рабочее совещание по определению мер, которые необходимо принять для исключения дальнейшего разрушения объекта, а также предотвращения несчастных случаев, - отметил начальник Управления гражданской защиты по Ленинскому району Сергей Евстафьев.По сообщению пресс-службы мэрии, сейчас идет разработка мер, которые должны спасти памятник старины.Зиля БАДРИЕВА.