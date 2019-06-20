Доверие нужно оправдать

– Ремонт на стадии завершения, остаются только бытовые мелочи, такие как передвинуть мебель, помыть полы, протереть пыль. Успеваем в срок, – говорит директор школы Илья Янчиев.О приезде зарубежных гостей стало известно в 2018 году.Тогда же определили, что в первую очередь нуждается в ремонте.Само учреждение относительно новое: построено в 2005 году как физкультурно-оздоровительный комплекс «Приозерный», а в 2009 году перешло в собственность муниципалитета, функционируя как спортивная школа.Здесь ежегодно проводится косметический ремонт, но, получив дополнительное финансирование за счет бюджетных средств, руководство школы приступило к более серьезным работам. Спортивный зал нуждался только в окрашивании стен и установке противопожарной сигнализации. А вот раздевалка и душевая требовали более серьезного подхода.– Если театр начинается с вешалки, то спортшкола, наверное, с раздевалки, – шутит заместитель директора по административно-хозяйственной части Ирина Абдувахапова.Отсутствие шкафов было одной из проблем школы, и наконец-то она решена.В душевых в глаза бросается блестящая плитка на стенах, новые полы, белоснежный натяжной потолок. Кроме того немало сделано того, что не бросается в глаза: обновили канализационно-сточную систему, частично заменили электропроводку и запустили вентиляцию, которая уже несколько лет нуждалась в ремонте.Руководство школы отнеслось серьезно и к вопросу безопасности: закуплены и установлены 32 камеры видеонаблюдения. Приобрели локализаторы взрыва, газоанализаторы, технические средства для досмотра транспорта, заезжающего на территорию.За обновление площадки для стритбола, которая располагается на территории смежной с парком «Кашкадан», тоже отвечала спортшкола. Например, полностью реконструирована игровая площадка: привезли новые кресла на трибуны, заменили газонную траву, обновили асфальтовое покрытие прилегающей территории, установили ограждения. Кроме этого, сделали въезд со стороны улицы для максимального удобства, заканчивается установка новых лестничных маршей.– Раз в нас уверены и доверили принять зарубежных гостей, мы не имеем права подвести город, – говорит Илья Иванович.Нужно сказать, что учреждение не впервые принимает крупные спортивные состязания. Именно здесь ежегодно проходят матчи чемпионата России по гандболу, проходят всероссийские корпоративные соревнования по футболу, каждый апрель здесь собираются мастера по спортивно-бальным танцам, чтобы побороться за Кубок мэра.Алина Гарипова.