Я б в академики пошел, пусть меня научат!

Все они попали в пилотный проект «базовых школ РАН», разработанный Российской академией наук и Министерством просвещения РФ и презентованный в феврале этого года. Среди основных критериев отбора - образовательное учреждение должно показывать высокие достижения учащихся, например, в олимпиадах, иметь опыт профильного обучения и взаимодействия, а также хороший кадровый потенциал.- Академия наук проводила отбор самостоятельно, учитывалась вся результативность школ. Они попали в список, изменивший их статус, - уточнила куратор от Минобра РБ, начальник отдела государственной политики в сфере общего образования ведомства Жанна Миникеева. - Главная задача проекта: растить будущих ученых с младых ногтей.РАН предлагает несколько моделей базовых школ: профильная школа с углубленным изучением отдельных предметов на всех уровнях, начиная с младших классов; школа-лаборатория, организующая научно-исследовательскую работу учеников как в собственной лаборатории, так и на базе ведущих институтов; также в проекте может быть школа при университете и школа-ресурсный центр с потенциалом для проведения консультаций, лабораторных и факультативных занятий с учениками других школ, которые интересуются наукой. Возможна и смешанная модель.По замыслу авторов проекта, школу планируется передать с муниципального уровня управления на региональный, и зачислять в нее детей по результатам конкурсного отбора.Пока для участия в проекте выбраны 110 учебных заведений в 32 регионах страны, причем самое большое количество – от Башкортостана. Как подчеркнул президент РАН Александр Сергеев, список базовых школ еще открыт и может быть дополнен. Во всех них должны появиться современные лаборатории и другое оборудование, которое поставят за счет федерального финансирования. Региональным научным центром, оказывающим поддержку базовым школам РАН, определен Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук.- Ученые для преподавания будут отбираться по профилю учебного заведения, - объяснил куратор от УФИЦ РАН, профессор Рафаил Зинуров. – Например, физико-математический лицей будут курировать специалисты Института математики, также включены гуманитарные и социальные направления.Ведущие ученые будут вести индивидуальные консультации, профильные учебные курсы и факультативы, интеллектуальные конкурсы. Причем академиков планируют включить в штат школ, совместив новую работу с основной.Пока вопросов по нововведению накопилось много, их решает созданная рабочая группа, куда вошли представители УФИЦ РАН, Министерства образования республики, Управления образования города, директора школ. В ходе встреч они должны выработать план внеурочной деятельности, взаимодействие школ с вузами, научно-исследовательскими организациями. Как обещают авторы проекта, впоследствии будет разработана общая программа для всех учебных заведений страны, попавших в список.- Темы изысканий будут определяться в соответствии с уклоном школы, учитывая и интерес ребенка, - сказала Жанна Миникеева. – Думаю, ученым также будет интересно по-новому взглянуть на детей как на своих соратников. Льгот при поступлении в вуз для учащихся базовых школ не намечается, ведь уровень их образования предполагает, что они поступят и так. Самое главное – вовлеченность детей в научный процесс, ведь такие вещи, как восторг от взлетевшего планера, сконструированного своими руками, не измерить в числах.Зиля БАДРИЕВА.zilyamk@yandex.ru