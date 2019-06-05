Удостоен – значит достоин

Получить ее очень почетно. В разные годы обладателями премии становились и именитые уфимцы, и простые горожане.Вот и в этот раз в главной номинации «Общественное признание за заслуги перед городом» награды удостоился лучший бас мира, народный артист РБ и РТ, двукратный обладатель «Грэмми» оперный певец Ильдар Абдразаков. Благодаря ему Уфу теперь знают во многих странах. На церемонии присутствовала его наставница по вокалу, профессор Миляуша Муртазина, тоже несколько лет назад становившаяся победителем. Зал стоя приветствовал педагога, воспитавшего не одно поколение артистов.Среди победителей – люди, доказавшие, что сила духа способна творить чудеса. Чемпион мира по адаптивному скалолазанию, руководитель клуба собак-проводников РБ «Актырнак» Гузель Хасанова стала лучшей в номинации «Уфа - город, создающий равные возможности». Она – инвалид первой группы по зрению, еще четыре года назад не могла выйти из дома без специальной трости. Благодаря своему другу – лабрадору-ретриверу Андоре -теперь может смело перемещаться по городу.- Полгода понадобилось, чтобы научиться доверять собаке, - рассказывает Гузель Велисовна, - теперь мы с ней неразлучны. Андора очень активная, эмоциональная, любит сыр, печенье, творог, но самое любимое лакомство – бананы. Когда она спасла меня от падения в люк, я окончательно убедилась, что новый товарищ меня не подведет.Получить собаку-проводника – большое счастье для человека, который не видит, но, к сожалению, ее вместе с хозяином часто не пускают в кафе, кинотеатры и другие общественные места. Гузель Хасанова со своими соратниками борется за то, чтобы права людей с ограниченными возможностями здоровья соблюдались.О победителе в номинации «Уфа – город жителей с активной гражданской позицией», члене городского Совета ветеранов Светлане Бикбулатовой мы писали на страницах нашей газеты. Более 30 лет она занималась научными исследованиями в области молекулярной биологии и генной инженерии, работая в Институте биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН. Защитила кандидатскую диссертацию, успешно совмещая исследовательскую деятельность с преподаванием в вузе. После выхода на заслуженный отдых Светлана Магнитовна не стала сидеть сложа руки, а окунулась в водоворот общественной жизни. Сначала обрела много новых друзей по общим увлечениям в соцсетях, а затем на первом Международном фестивале «Хорошо за 50!» в Черногории, где активные люди, полностью изменившие свою судьбу, собрались со всего мира. И на родине Светлана Магнитовна нашла единомышленников в проекте «Возраст счастью не помеха», идеологом и организатором которого стала хореограф Ольга Андреева, научившая танцевать людей, которые никогда этим не занимались. В 2017-м Бикбулатова приняла участие в Спартакиаде пенсионеров, где уфимская команда первенствовала на республиканском этапе – здесь она показала высший класс не только в плавании, но и в стрельбе. Также в ее копилке приобретенных навыков живопись, коучинговая практика.Ольга Юрьевна Власова, учредитель и директор Благотворительного фонда «Наши дети», стала первой в номинации «Уфа – город, сохраняющий традиции благотворительности».В 2007 году Ольга и еще несколько молодых уфимских мам организовали первый сбор необходимых вещей для малышей-отказников, находящихся в больнице. Так появился фонд и программа «Больничные дети». Сегодня эта организация обеспечивает подгузниками, питанием и другими необходимыми вещами брошенных родителями ребятишек по всей России.Светлана ЯНОВА.Фото Валерия ШАХОВА.