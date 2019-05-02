Сила, ловкость, красота!

Мы продолжаем рассказывать о том, как наши ребята готовятся к Международным детским играм. Сегодня речь о юных воспитанниках СШОР по спортивной борьбе. Тренирует их Дамир Ахметзянов, мастер спорта международного класса.
– Двух ребят тренирую я – иногда здесь, но чаще в школе-интернате №5, что находится в Затоне. Еще один наш подопечный занимается тут же с моим коллегой Аликом Закировым и один – в спортивной школе № 31, – говорит Дамир Марсович.
С детьми он начал работать три года назад. Но, несмотря на небольшой тренерский опыт, ему есть чем поделиться с воспитанниками. В 2005 году сам принимал участие в Международных детских играх стран СНГ и занял призовое место. Также в его «кондуите» участие в различных турнирах в Финляндии, Болгарии, Швейцарии и в ряде других стран.
Маэстро считает, что психологическая подготовка для атлета порой даже важнее, чем физическая. Немало ситуаций, когда более мощный борец проигрывает, если поддается харизме противника.
У каждого есть свой коронный прием, которым он побеждает соперника. Он должен выйти и выполнить этот прием. А задача тренера заключается в умении помочь своему спортсмену увидеть сильные и слабые стороны противника и дать правильную установку.
– У нас тренер требовательный, но справедливый. Не одобряет пропуска тренировок, но с пониманием относится к форс-мажорным ситуациям. С ним можно и на МДИ, на Олимпиаду! – говорит один из претендентов на участие в Играх Данис Валитов.
Учится он в 8-м классе Республиканской школы-интерната спортивного профиля. Перед ним всегда был пример: дед – мастер спорта по тяжелой атлетике, мама занимается плаванием, дядя – кандидат в мастера спорта по спортивной борьбе.
В греко-римскую девятилетнего Даниса привел дед Анвар Валитов. Мальчик признается, что поначалу было тяжело, поскольку привык после школы читать дома книги, учить уроки и играть. А в интернате – строгий режим и необходимо следить за питанием и весом. Были моменты, когда хотел бросить спорт, но боялся разочаровать деда, которого уважает, и это придавало силы и он продолжал тренироваться. Вскоре появились первые успехи, и с каждым днем все с большим желанием шел в зал. Однако, он не уверен, что свяжет жизнь со спортом, и скромно отвечает: «Поживем – увидим».
– А я непременно стану титулованным борцом! Для этого и пришел в спортивную школу, – с жаром делится с нами самый младший претендент на участие в Играх по греко-римской борьбе Илья Васильев.
Несмотря на то, что заканчивает только 6-й класс, уже подает большие надежды. Он целенаправленно пришел в спортшколу, не пропускает ни одного занятия. Ведь родители, тренеры, учителя и даже просто болельщики будут переживать за него, и он не имеет права разочаровать их.
– В этом виде спорта многое зависит от атлета. Можно сказать, что его желание выиграть – половина победы, – говорит Дамир Марсович. Хотя он и не является постоянным тренером Ильи, все же не мог не заметить способного мальчика.
Еще один юный борец, Нажмутдин Киёмов, начал заниматься на ковре полтора года назад.
– Долго не мог определиться с выбором – на самбо пойти или в дзюдо, а потом друг предложил сходить с ним на греко-римскую, и я остался здесь, – объясняет тинейджер. Как и Илья, Нажмутдин надеется на призовые места в Играх.
– Если даже не победим, все равно участвовать в таких состязаниях – очень почетно! Это же возможность узнать что-то новое в технике и в плане встреч с зарубежными соперниками, – считает он.
Алина Гарипова.
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