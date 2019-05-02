Сила, ловкость, красота!

– Двух ребят тренирую я – иногда здесь, но чаще в школе-интернате №5, что находится в Затоне. Еще один наш подопечный занимается тут же с моим коллегой Аликом Закировым и один – в спортивной школе № 31, – говорит Дамир Марсович.С детьми он начал работать три года назад. Но, несмотря на небольшой тренерский опыт, ему есть чем поделиться с воспитанниками. В 2005 году сам принимал участие в Международных детских играх стран СНГ и занял призовое место. Также в его «кондуите» участие в различных турнирах в Финляндии, Болгарии, Швейцарии и в ряде других стран.Маэстро считает, что психологическая подготовка для атлета порой даже важнее, чем физическая. Немало ситуаций, когда более мощный борец проигрывает, если поддается харизме противника.У каждого есть свой коронный прием, которым он побеждает соперника. Он должен выйти и выполнить этот прием. А задача тренера заключается в умении помочь своему спортсмену увидеть сильные и слабые стороны противника и дать правильную установку.– У нас тренер требовательный, но справедливый. Не одобряет пропуска тренировок, но с пониманием относится к форс-мажорным ситуациям. С ним можно и на МДИ, на Олимпиаду! – говорит один из претендентов на участие в Играх Данис Валитов.Учится он в 8-м классе Республиканской школы-интерната спортивного профиля. Перед ним всегда был пример: дед – мастер спорта по тяжелой атлетике, мама занимается плаванием, дядя – кандидат в мастера спорта по спортивной борьбе.В греко-римскую девятилетнего Даниса привел дед Анвар Валитов. Мальчик признается, что поначалу было тяжело, поскольку привык после школы читать дома книги, учить уроки и играть. А в интернате – строгий режим и необходимо следить за питанием и весом. Были моменты, когда хотел бросить спорт, но боялся разочаровать деда, которого уважает, и это придавало силы и он продолжал тренироваться. Вскоре появились первые успехи, и с каждым днем все с большим желанием шел в зал. Однако, он не уверен, что свяжет жизнь со спортом, и скромно отвечает: «Поживем – увидим».– А я непременно стану титулованным борцом! Для этого и пришел в спортивную школу, – с жаром делится с нами самый младший претендент на участие в Играх по греко-римской борьбе Илья Васильев.Несмотря на то, что заканчивает только 6-й класс, уже подает большие надежды. Он целенаправленно пришел в спортшколу, не пропускает ни одного занятия. Ведь родители, тренеры, учителя и даже просто болельщики будут переживать за него, и он не имеет права разочаровать их.– В этом виде спорта многое зависит от атлета. Можно сказать, что его желание выиграть – половина победы, – говорит Дамир Марсович. Хотя он и не является постоянным тренером Ильи, все же не мог не заметить способного мальчика.Еще один юный борец, Нажмутдин Киёмов, начал заниматься на ковре полтора года назад.– Долго не мог определиться с выбором – на самбо пойти или в дзюдо, а потом друг предложил сходить с ним на греко-римскую, и я остался здесь, – объясняет тинейджер. Как и Илья, Нажмутдин надеется на призовые места в Играх.– Если даже не победим, все равно участвовать в таких состязаниях – очень почетно! Это же возможность узнать что-то новое в технике и в плане встреч с зарубежными соперниками, – считает он.Алина Гарипова.allinki507@mail.ru