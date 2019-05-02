Глазами собаки

Осенью Ксению Минелбаеву пытались выгнать из супермаркета. Его сотрудники подумали, что девушка, зашедшая в магазин с псом, пьяна – она не ориентировалась в пространстве, натыкалась на стеллажи. Вызвали полицию, а оказалось, что девушка… полностью лишена зрения. Теперь здесь знают об этом, встречают приветливо и даже помогают выбрать продукты.Со своим лабрадором она познакомилась осенью прошлого года – собак-поводырей выделяют бесплатно в учебно-кинологическом центре «Купавна» в городе Балашиха. Вместе с собакой прошли «школу молодого бойца» – на прогулках и тренировках учили слышать сигналы собаки и ощупывать тростью пространство. Приходилось преодолевать настоящую полосу препятствий – лестница, турник, открытый колодец, бордюры могут стать серьезной проблемой в обыденной жизни. Сейчас она может даже совершить утреннюю пробежку - конечно, по знакомому маршруту, где асфальт ровный и без выбоин. Но как относятся к слепому человеку сегодня в Уфе?Мы договорились с Ксенией сопровождать ее в прогулке по улицам города.Жизнь на ощупьПереходим дорогу. Дарина не может рассказать хозяйке, какой цвет у светофора, поэтому Ксения ориентируется на слух – вот остановились автомобили, двинулись через дорогу люди, хорошо, если светофор снабжен звуковым оповещателем... Зато собака обходит препятствия, бережно притормаживает на ступенях и не поведет ее через лужу или грязь. Но она не может огородить ее от негатива со стороны окружающих людей.В первую очередь решили посетить магазин канцтоваров и оргтехники, где наверняка не часто видят слепых. Никаких препятствий, лишь менеджер тихонько охнула от неожиданности. Зато случайный покупатель немедленно вспоминает друга детства такой же породы, что и Дарина, тянется погладить, однако получает категорический запрет. Поводыря нельзя баловать и ласкать чужим людям – собака на работе и не должна отвлекаться. Впрочем, многие не церемонятся, тискают и гладят лабрадора без разрешения.- Отказать не могу только детям, но последствия заметны сразу – собака после бурных игр становится рассеянной, может пройти мимо пункта назначения, пропустить поворот или забыть про ступени, - рассказывает Ксения.В пекарне продавец спокойно отреагировала на пса, прочитала названия выпечки и посоветовала взять свежие курники. В аптеке собака не вызвала ажиотажа у фармацевта, а вот в очереди послышались возмущенные восклицания. Отстаивать свои права слепой девушке приходится нередко, например, в общественном транспорте.- Сейчас автобусов стало меньше, но это только облегчает передвижение – маршрутки не борются за место на остановке и у меня есть шанс успеть попасть в салон, - комментирует она.Чтобы сесть на верный маршрут, приходится обращаться за помощью к людям на остановке. Отказывают редко, называют номер, подсаживают на высокие ступени. «Дарина, ищи к автобусу вход», - командует Ксения, и та ведет хозяйку к открытым дверям. Бывали случаи, когда водители отказывались брать животное в салон, закрывали двери и уезжали. Сегодня «НефАЗ» поджидает до конца посадки, но вот беда – не работает звуковое оповещение остановок. Просим кондуктора о помощи.На родной остановке собака приободрилась и идет быстрее – переходим дорогу и двигаемся к дому, проверяя маршрут. Дарина послушно обходит скверик, где могут встретиться чужие собаки, идет, держась левой стороны. Здесь ее поджидает очередная опасность: на обманчиво тихой улочке нет ни «зебры», ни знака пешеходного перехода, и машины едва притормаживают, огибая пешеходов. Эту дорогу приходится пересекать несколько раз в день.- Хорошо было бы поставить здесь спецзнак «Слепые пешеходы», - мечтает Ксения. Его недостает и на перекрестке улиц Невского и Калинина, который приходится переходить, чтобы попасть на спецплощадку для выгула. Даже зрячие чувствуют себя здесь неуверенно, стараясь поскорее перебежать дорогу, а Ксения даже не пытается. Дарине редко удается побегать - собака совсем молодая, ее воспитание еще продолжается, поэтому с поводка ее не отпускают. К тому же Ксения боится, что пес подберет отраву. Опасения не лишены оснований. Соседи считают, что четвероногий помощник вытаптывает траву и молодые сосенки на скромном пятачке газона возле домов. Один из жителей не раз заявлял, что готов погубить животное.Слепота не приговорВ компании черного лабрадора Ксения может отвести дочь в детский сад, сходить за продуктами, в библиотеку, навестить родственников в других городах Башкирии. Вместе с клубом владельцев собак-поводырей «Актырнак», который возглавляет Гузель Хасанова, занимается волонтерской деятельностью.- Обычно инвалидов рассматривают как иждивенцев, но мы готовы заниматься просветительской и информационной деятельностью, приходим в школы-интернаты, детские дома, не сидим на месте и оказываем посильную помощь. Для людей, потерявших зрение, это становится возможностью вести активный социальный образ жизни, - утверждает Гузель.В одном из последних проектов, «О родном крае – через игру», автор Екатерина Савельева проводит для незрячих развивающие игры-лото «Портрет Башкортостана».- Примерно 60 % населения планеты обладают нарушениями зрения, в республике таких людей около 12-ти тысяч, - рассказывает она. – С помощью особых карточек с рельефно-графическими изображениями и аудиозаписей слепые и слабовидящие могут познакомиться с географическим, историческим и культурным наследием страны. Собаки принимают в играх самое активное участие, например, когда мы изучаем произведения изобразительного искусства, Андорра, питомица Гузель Хасановой, собирает набор художника: палитру, стаканчик для воды, кисточки, выбирает «любимые» на свой вкус репродукции картин художников.Помощь друзейНо слепые не могут обойтись без помощи волонтеров. Например, ежемесячный уход для собак-поводырей взяла на себя ветклиника «Забота», где за услуги с инвалидов не берут ни копейки.- Приходят на общий осмотр, вакцинацию, обработку от паразитов и клещей, стрижку когтей, почистить уши, – одни процедуры необходимы ежемесячно, другие два раза в год, - рассказывает главный ветврач клиники Елена Муллакаева.Эта помощь позволяет владельцам собак-проводников сэкономить около 500 рублей: существенная сумма для тех, кто получает на содержание пса две тысячи рублей в месяц, чего едва хватает на корм. Между тем регулярная диспансеризация дает возможность врачу остановить инфекцию и вылечить незаменимого помощника, чтобы тот мог выполнять свои служебные обязанности безупречно и как можно дольше. Ситуацию прокомментировал начальник отдела государственного ветеринарного надзора Линар Зиганшин:- Мы собираемся включить программу диспансеризации, возможно, она начнет действовать уже в следующем году. Как государственная ветеринарная служба, стараемся помочь социально уязвимым слоям населения и сейчас прорабатываем вопрос оказания дополнительной поддержки. Изучаем опыт коллег в других регионах, пытаемся применить данные методики у нас. Приоритетными направлениями являются приобретение препаратов от клещей и вопросы страхования животных, ведь здоровье животных гарантирует безопасность владельцев.Помощь волонтеров нужна и в не столь явных случаях. Без поддержки зрячего собаке невозможно проработать новые маршруты. Возможно, у вас найдется два-три часа в день, чтобы прогуляться в компании девушки и собаки?- Хочу найти друзей, которые смогли бы иногда сопровождать меня на концерт или дискотеку. Для собаки такие места могут стать источником стресса, а иногда так хочется почувствовать себя обычной молодой девушкой, ведь мне всего 25, - говорит Ксения.Юлия ПАХОМОВА.