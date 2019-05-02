А в маленьких сердцах живет надежда…

Их проводы стали праздником, в Доме ребенка на улице Авроры царило оживление - проводить малышей пришли Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, супруга врио главы республики Каринэ Хабирова, и.о. вице-премьер-министра правительства РБ Ленара Иванова, Уполномоченный по правам ребенка в республике Милана Скоробогатова, мэр Уфы Ульфат Мустафин.Высокие гости ознакомились с учреждением, в котором живут малыши.- Аделия и Ильгизар поступили к нам год назад, кровные мать и отец ими не интересовались, и полгода назад их лишили родительских прав. Детей мы показали в программе «Когда все дома» по проекту «Радость нашего дома». Сюжет вышел полтора месяца назад, и семья из Пермского края отклинулась. Анастасия Черенева и ее супруг – пенсионеры, уже вырастили двоих своих детей. Важно и то, что у них есть опыт приемных родителей, в семье подрастают восьмилетний Сережа и семилетняя Кристина, - рассказывает заместитель главного врача Дома ребенка Виктория Костырева.Условия в детском доме прекрасные: есть бассейн, водолечебница, ребята занимаются гимнастикой, музыкой.- Дети чувствуют себя здесь комфортно, играют, развиваются, - рассказывает Уполномоченный по правам ребенка в республике Милана Скоробогатова.Аделия и Ильгизар получили в этот день много подарков и игрушек, и все же ни на шаг не отходили от мамы - Анастасии Владимировны.- Счастливый день, - говорит она, - хочется скорее домой. Там все готово к их приему, но считаю, главное, что есть любовь, остальное приложится.Мама и ее новые дочка и сыночек услышали много напутственных слов.- Очень трогательный момент, два наших воспитанника обрели сегодня семью, родителей, - сказал Ульфат Мустафин, - Мы не забываем своих детей, всегда будем на связи и поможем во всех вопросах.- Семьи, которые берут малышей, вначале могут испытывать эйфорию, что готовы подарить им любовь, тепло. Но это - и бытовые проблемы, иногда возникают и вопросы со здоровьем, поэтому нужно обязательно поддержать семью. В данном случае обстановка очень благоприятная, потому что у родителей уже есть приемные дети, и они уже знают, через что им придется пройти, сказала Каринэ Владимировна.- В Уфе я не в первый раз, знакома со многими практиками по защите традиционных семейных ценностей, программами по реабилитации детей и их устройству, - поделились своими впечатлениями Анна Кузнецова. - Всегда есть особая печаль, когда посещаешь такие учреждения: несмотря на развитую инфраструктуру, а здесь прекрасные условия, чудесные специалисты, люди, которые с душой относятся к своему делу, все равно переживаешь, потому что дети должны быть не здесь, а дома, в своей семье. И то, что здесь работа выстроена, так что 90 процентов воспитанников находят замещающие семьи, безусловно, важно, и мы своими глазами увидели плоды такой деятельности.…В доме ребенка еще остаются 122 малыша, и они тоже ждут своих маму и папу.Лилия ЗИМИНА.Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.