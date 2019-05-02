Свет, вода и камень

- Как видите, чаша выполнена из искусственного камня. Порода очень высокого качества. Учитывая вес конструкции, под ее основание уложили слой армированного бетона толщиной более метра. Также им укреплены трубы из нержавеющей стали, - рассказывает мастер строительно-монтажных работ ООО «Уралагротехсервис» Игорь Денисенко.Двенадцать цифр из светло-желтого металла уже заняли свои места. А вот стрелка здесь будет из воды и света. Причем разные струи поднимутся на разную высоту, еще подсветятся фонарями и прожекторами. Здесь есть чем впечатлиться - вода будет по-настоящему танцевать. За каждое ее движение отвечает отдельная форсунка, всего их четыреста тридцать две. Шестьдесят фонарей по периметру чаши станут отмечать бег секунд. Но самое яркое представление обеспечат сто семьдесят проекторов в сердце фонтана…- Водяные и электрические сети практически идут параллельно. Все узлы находятся глубоко под чащей и гидрозащищены. Фундаментная основа, например, уложена в четырех метрах под поверхностью, трубы тоже лежат глубоко, - продолжает Денисенко.Вход на пункт управления фонтаном находится здесь же. Спустившись вниз по лестнице, видим семнадцать мощных насосов. Часть из них будет работать на подачу, часть на откачку. А один – на слив воды в городскую канализацию перед консервацией на зиму. В холод фонтан работать не будет. А вот его строителей это не остановило. «Видите, обогреватели висят на стенах? Выключили только недавно».На сегодня основная часть коммуникаций уже проведена, основные работы ведутся наверху. Например, обустраивается пешеходная зона. Согласно проекту, «Часы» обнимает кольцо шириной в несколько метров, выложенное из гранитной плитки.Прямо на наших глазах рабочий резиновым молотком подгоняет один блок к другому.- Камень двух цветов, серый и красный. Который поярче, привезен из-под Санкт-Петербурга. Что в работе самое сложное? Точно выложить повороты. Плитка-то прямоугольная. Аккуратно подрезаем ее специальной фрезой, потом укладываем, - объясняет он.Брусчатка не просядет в грунт, ибо под ней расположилась «подушка из песка, цемента и водостойкого материала. Совсем скоро рядом с ней появятся газон и цветочные клумбы, и будет завершено благоустройство. Задача строителей – сдать фонтан к 12 июня. И, судя по увиденному, шансы на это у них действительно хорошие. Насосную систему, например, они уже проверили – проблем быть не должно. Значит, скоро Уфа обретет еще одну достопримечательность.Иван БЕГМА.Фото Валерия ШАХОВА.