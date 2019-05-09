Мнение уфимцев – не пустой звук

На одной из главных столичных магистралей Уфа - Аэропорт начаты работы по снятию верхнего слоя асфальта для устранения колеи на дороге. К самому ремонту дорожники планируют приступить после Дня Победы.
Однако вечером во вторник соцсети буквально «дымились» от многочисленных обращений горожан из-за возникшей пробки. Ведь трассу обновляли и в прошлом, и позапрошлом году. И вот - новый ремонт. Граждане начали строить свои предположения, но мэрия сделала официальное заявление, в котором развеяла все сомнения:
«Автодорога Уфа-Аэропорт – одна из самых загруженных в городе. В сутки по ней проезжают около 250 тысяч машин. 58 процентов автомобилистов выбирают именно эту трассу. Такая высокая нагрузка приводит к разрушению дорожного полотна. Чтобы сделать проезд максимально безопасным и комфортным, нужен своевременный ремонт. Так, в 2019 году он запланирован на участке протяженностью 8,4 км – от трассы М-5 Урал до автодороги Уфа-Оренбург. Работы будут выполнены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Мы постараемся минимизировать неудобства, с которыми горожане могут столкнуться во время ремонта».
График ремонта будет составлен с учетом особенностей движения. Дорожные службы возобновят работы уже 10 мая. В воскресенье, 12 мая, их снова приостановят, чтобы уфимцы могли беспрепятственно вернуться в город после праздников. Ремонт запланирован в две смены: с 22.00 до 05.00 и с 10.00 до 17.00. По пятницам – до 15.00.
При необходимости, с учетом общественного мнения, расписание ремонтных работ будет скорректировано.
Будет установлено ограничение для большегрузов, им предложат воспользоваться альтернативными въездами в город. Этими же объездными путями на время ремонта могут воспользоваться все автолюбители – это поможет разгрузить транспортные потоки и избежать пробок.
Кроме того, на время ремонта будет организовано совместное дежурство экипажей ГИБДД, что позволит оперативно реагировать на дорожную ситуацию.
В планах основные работы закончить до 20 июня, после этого на дорогу нанесут разметку.
На вопросы «УВ» ответил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Рустем Хамитов:
- Ремонт участка от трассы М-5 «Урал» до автодороги Уфа - Оренбург, который происходит сейчас, до этого производился в 2012 году. В соответствии с муниципальным контрактом гарантийный срок на верхний слой покрытия истек в 2017 году.
В соответствии с итогами электронного аукциона работы выполняет ООО «Дортрансстрой». Дорогу будут перекрывать согласно вновь разработанному графику, по одной полосе в дневное и ночное время суток.
Что касается новых технологий, увеличивающих срок эксплуатации, здесь (как и на других объектах, ремонтируемых по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги») применена технология Superpave, или метод объемного проектирования. Что это такое? Практика других регионов показывает, что для каждой магистрали с высокой интенсивностью движения в конкретной природно-климатической зоне должен быть создан свой тип дорожного покрытия. Данная технология позволяет подобрать оптимальный состав асфальтобетонных смесей с учетом особенностей местных строительных материалов, климатических условий и загруженности трассы.
Иван ЗАРОКОВ.
krosh1969@list.ru