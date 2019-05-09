Мнение уфимцев – не пустой звук

Однако вечером во вторник соцсети буквально «дымились» от многочисленных обращений горожан из-за возникшей пробки. Ведь трассу обновляли и в прошлом, и позапрошлом году. И вот - новый ремонт. Граждане начали строить свои предположения, но мэрия сделала официальное заявление, в котором развеяла все сомнения:«Автодорога Уфа-Аэропорт – одна из самых загруженных в городе. В сутки по ней проезжают около 250 тысяч машин. 58 процентов автомобилистов выбирают именно эту трассу. Такая высокая нагрузка приводит к разрушению дорожного полотна. Чтобы сделать проезд максимально безопасным и комфортным, нужен своевременный ремонт. Так, в 2019 году он запланирован на участке протяженностью 8,4 км – от трассы М-5 Урал до автодороги Уфа-Оренбург. Работы будут выполнены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Мы постараемся минимизировать неудобства, с которыми горожане могут столкнуться во время ремонта».График ремонта будет составлен с учетом особенностей движения. Дорожные службы возобновят работы уже 10 мая. В воскресенье, 12 мая, их снова приостановят, чтобы уфимцы могли беспрепятственно вернуться в город после праздников. Ремонт запланирован в две смены: с 22.00 до 05.00 и с 10.00 до 17.00. По пятницам – до 15.00.При необходимости, с учетом общественного мнения, расписание ремонтных работ будет скорректировано.Будет установлено ограничение для большегрузов, им предложат воспользоваться альтернативными въездами в город. Этими же объездными путями на время ремонта могут воспользоваться все автолюбители – это поможет разгрузить транспортные потоки и избежать пробок.Кроме того, на время ремонта будет организовано совместное дежурство экипажей ГИБДД, что позволит оперативно реагировать на дорожную ситуацию.В планах основные работы закончить до 20 июня, после этого на дорогу нанесут разметку.На вопросы «УВ» ответил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Рустем Хамитов:- Ремонт участка от трассы М-5 «Урал» до автодороги Уфа - Оренбург, который происходит сейчас, до этого производился в 2012 году. В соответствии с муниципальным контрактом гарантийный срок на верхний слой покрытия истек в 2017 году.В соответствии с итогами электронного аукциона работы выполняет ООО «Дортрансстрой». Дорогу будут перекрывать согласно вновь разработанному графику, по одной полосе в дневное и ночное время суток.Что касается новых технологий, увеличивающих срок эксплуатации, здесь (как и на других объектах, ремонтируемых по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги») применена технология Superpave, или метод объемного проектирования. Что это такое? Практика других регионов показывает, что для каждой магистрали с высокой интенсивностью движения в конкретной природно-климатической зоне должен быть создан свой тип дорожного покрытия. Данная технология позволяет подобрать оптимальный состав асфальтобетонных смесей с учетом особенностей местных строительных материалов, климатических условий и загруженности трассы.Иван ЗАРОКОВ.krosh1969@list.ru