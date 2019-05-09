Коварство уфимских перекрестков

- Из 136 аварийно-опасных участков дороги в республике более ста в столице. И лишь за прошлый год они унесли 28 человеческих жизней. По их количеству мы занимаем второе место в России после Москвы, - рассказывает координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия», депутат Госдумы Зариф Байгускаров. – В марте этого года на заседании Общественного совета мы приняли решение создать специальную комиссию, которая проверит все болевые точки на карте автодорог. Мы осмотрим три из них.Кстати, сегодня все чаще можно услышать новый термин, обозначающий такие участки, – очаги ДТП. И, возможно, термин несет в себе наиболее точное определение явления. Причин аварий может быть много: от банального разгильдяйства до объективных факторов, но раз они чаще всего концентрируются в каких-то определенных местах, значит, необходимо оперативное вмешательство.Первым на карте маршрута оказался перекресток Первомайской и Маяковского в Черниковке. В прошлом году он собрал в свою недобрую копилку 9 ДТП с пострадавшими. В результате наезда один человек погиб, трое ранено, из них два ребенка. Также произошло пять столкновений с пятью пострадавшими.В чем же дело? Но стоит взглянуть на сам перекресток, как ответ напрашивается сам собой: здесь давно напрашивается установка светофора. В настоящее же время на асфальте даже следа от «зебры» не осталось. Пешеходы вступают на проезжую часть каждый раз как на тонкий лед, в котором не ясно, когда он подломится.- Мы наблюдаем здесь высокую конфликтность потоков, - комментирует ситуацию заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РБ полковник полиции Эльвир Сагитов. – По всем ГОСТам на таком перекрестке необходимо устанавливать светофор. Кроме того, конечно, нужна разметка как пешеходного перехода, так и полос движения.- Со своей стороны мы готовы приступить к работам хоть сегодня, - заверил заместитель начальника городского Управления коммунального хозяйства и благоустройства Гафур Клызбаев. – Но для этого должно быть выделено финансирование.Очаг №2 расположился на пересечении Трамвайной с улицей Адмирала Макарова. И вновь похожая ситуация. По главной дороге летит постоянный поток автотранспорта, светофора и разметки нет, и даже знак пешеходного перехода старого образца. За прошлый год на этом перекрестке произошло 6 ДТП с 13 пострадавшими, из них один погиб. Ситуация усугубляется еще и тем, что трамвайные остановки неудобны для пассажиров, поэтому ожидать свой транспорт они предпочитают на автобусных остановках, то и дело выходя на проезжую часть... Здесь тоже было рекомендовано в кратчайшие сроки нанести разметку, поставить полноценный светофор и дублирующие знаки.Но самым опасным оказался очаг на пересечении проспекта Октября и Кольской улицы. Хотя на первый взгляд выбор объекта вызывал некоторое удивление: вроде бы все на месте – и светофоры, и знаки нового образца. И тем не менее в прошлом году здесь погибли два человека. В чем же тут дело?Оказывается, интенсивность потоков настолько велика, что установка каких-либо новых знаков, снижение скоростного режима или нанесение какой-то особой разметки ничего не исправит. Более того, увеличение знаков и снижение скорости только приведет к возрастанию конфликтности. Во-первых, потому, что у нашего восприятия существуют определенные пределы, за границей которых сознание перестает воспринимать информацию, а во-вторых, снижение скорости приведет к пробкам и возрастанию количества ДТП. Ведь за час в среднем через этот участок проходит до 4 тысяч автотранспортных средств. Поэтому единственным решением может быть только строительство внеуличного пешеходного перехода. А вот какой именно он будет (подземный или надземный) мэрии придется определить в ближайшее время.- Мы осмотрели сегодня три болевые точки столичной автотранспортной системы, по каждой приняты решения, а вот результат их реализации мы увидим уже к концу этого года, - заявил врио главы регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.Владимир ГЛИНСКИЙ.Фото Лилии ЗАГИРОВОЙ.