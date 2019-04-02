Гипотеза о гармонии

Это гипотеза о том, как красивы формы простого птичьего пера и загадочная пестрота скальных пород и что растрепанный, ощерившийся обломками ствол дерева на берегу вполне может превратиться в крокодила. И как устала и несчастна Фемида, осознающая, что не может помочь всем просящим у нее защиты, и какая озабоченность скрывалась за внушительным обликом Мусы Гареева, и как башкирские воины прощались со своими возлюбленными…Роман Сайфуллин - выпускник, а ныне преподаватель Республиканской художественной гимназии имени Касима Давлеткильдеева, училища искусств и института искусств.- Интересно наблюдать за художником, который ищет свою форму, свои приемы - здесь это очень заметно, - сказал на открытии выставки известный художник-график, член Союза художников РФ Игорь Тонконогий. - Чувствуется хорошая школа и некая обобщенность, монументальность: это влияние большого мастера - Камиля Губаевича Губайдуллина. Хочется пожелать работать еще активнее и выставляться (хотя девять персональных выставок за девять лет - уже очень много) - и тем самым чаще проверять себя на зрителе.- Вот эту работу «Тайная вечеря» я посвятил своему учителю Камилю Губайдуллину. Это первая работа из серии «Учитель и ученики», и она будет продолжена, как и серия портретов представителей русского рока, - пообещал Роман (на выставке уже представлены портреты Егора Летова и группы «Мастер»).Присутствовавшие знатоки искусства единодушно отметили разнообразие стилей и техник художника (линогравюра, акварель, уголь, сухая кисть) и очень широкий спектр тем - от камерных пейзажей до портретов и философских обобщений. Ну а лично мне больше всего понравились изображения башкирских воинов - настороженные, загадочные лица, глядящие не только во тьму, из которой может появиться враг, но и в грядущие века.Выставка закончилась небольшим перформансом, когда художник прямо на глазах гостей при помощи лишь одной черной кисти создал лаконичную, но выразительную композицию.Екатерина КЛИМОВИЧ.Фото автора.