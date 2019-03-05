Душ с шампунем для дорог

Уже несколько лет промывка проезжих частей и тротуаров является обязательной в весенне-летний сезон. Вот и сейчас во всех районах города приступили к «водным процедурам».
– В первую очередь очистили и помыли центральные улицы – Правды, Ухтомского, Таллинскую, Левитана. Сейчас приступаем к очистке остальных, – сказал нам директор МУСиБ Демского района Раушан Даянов.
Промывка шампунем помогает избавиться от мусора и песка на дорогах. Она также эффективно выводит нефтяные пятна, которые за зиму превращаются на дорожном покрытии в стойкую пленку. Средство не причиняет вреда асфальту, к тому же на чистой поверхности ямочный ремонт эффективнее, а свежая разметка ложится ровнее.
Так называемый шампунь для дорог – специальное концентрированное моющее средство, имеющее необходимый сертификат качества. Его состав абсолютно безвреден для окружающей среды. Закупается у поставщиков, с которыми МУСиБ работает не первый год.
При промывке дорог шампунем есть своя технология: в большем количестве его используют на загрязненных участках, в меньшем количестве на второстепенных улицах и тротуарах.
– В данный момент в цистерне смесь воды и шампуня в соотношении один к десяти. Тротуары поливаем под давлением 2-3 атмосферы, на проезжей части струя мощнее, так как здесь и загрязнение сильнее, – объясняет заместитель директора районного МУСиБ Сирень Ситдиков. Шампунь заливается в цистерну с водой и под напором разбрызгивается на дорогу от центра к краю, сбивая грязь. За поливальной машиной едет, собирая мусор, вакуумно-подметательная.
Проезжую часть стараются мыть в ночное время, когда нет интенсивного движения. Но и ночью непросто – помехи создают автомобили, припаркованные на обочине, и таксисты, оккупировавшие остановки.
– Буквально позавчера, когда мыли улицу Правды, попросили «ночных извозчиков» переставить машины, а они, мало того что отказались, еще и начали применять силу по отношению к нашим сотрудникам! – рассказывает Сирень Усманович.
– Я работаю в сфере коммунального хозяйства больше десяти лет. Разные моменты бывают, но самое сложное суметь найти общий язык с людьми – прохожими и автомобилистами, почему-то готовыми наброситься на нас только потому, что мы делаем свою работу, – говорит оператор поливальной машины Фаниль Атнагулов.
В Кировском районе очищены от мусора и песка проезжая часть на улицах Бельской, Цюрупы, Ленина, Менделеева, Кувыкина, Валиди, проспекте Салавата Юлаева.
В Орджоникидзевском промывку провели по улицам Комарова, Ульяновых, Первомайская.
В Советском поливомоечные машины проехали по улицам Ленина, Цурюпы, Сагит Агиша, Губайдуллина, Менделеева, пр. Октября.
Алина Гарипова.
Фото автора.