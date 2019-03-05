Оранжевое настроение

Нынешней весной Уфу украсят почти два миллиона цветов. Яркие бархатцы, нежные петунии, изящная сальвия, благородная цинерария и другие представители цветущей флоры появятся в уже привычных местах, а также на новых клумбах города. Сейчас хрупкие саженцы однолетников «зреют» в оранжерее «Горзеленхоза», набирая силу, цвет. А когда наступит майское тепло, сотрудницы предприятия заботливо высадят их в парках, скверах, аллеях, на альпийских горках. И город раскрасится в розовое, золотистое, красное, голубое, оранжевое, фиолетовое…
А пока мы прохаживаемся вдоль полок, на которых размещена добрая сотня ящиков с уютно устроившимися в них ростками.
- Видите разницу - в этом ящике однолетники высеяны 14 марта, в другом - на неделю раньше, - демонстрирует нежную зелень мастер участка Альбина Акбулдина. – Когда чуть подрастут, мы их рассаживаем в так называемые кассеты – ящики с небольшими лунками. В них они пробудут до пересадки в теплицы. Произойдет это в конце апреля. Пока там идет ремонт, а здесь рассада крепнет, как в инкубаторе.
В другом конце длинного коридора оранжереи сотрудницы как раз заняты пикированием. Работа эта ювелирная. С точностью и аккуратностью хирурга девушки вынимают из грунта крошечные стебельки и расселяют каждый из них в свое гнездышко. Здесь они продолжат свое взросление до «переезда» в теплицу. Мы заметили, что над ящиками с пикированной рассадой висят лампочки, излучающие мягкий сиреневый свет. Нам пояснили, что это специальные лампы, они не нагреваются и своим освещением способствуют тому, что ростки не вытягиваются вверх, а увеличиваются в диаметре, крепнут. Это ноу-хау стали применять с прошлого года, и оно вполне себя оправдывает.
- С сортами не экспериментируем. За долгие годы практики высаживаем красивые и в то же время практичные своей неприхотливостью цветы. Они отлично сочетаются друг с другом. Правда, есть однолетники, которые хорошо переносят солнце, например, как бархатцы и петунии, и, наоборот, предпочитающие быть в тени, как сальвия. Эти особенности мы учитываем при высадке, - говорит Альбина Акбулдина.
Первые посадки пройдут в начале мая. Перед Днем Победы цветы украсят клумбы одноименного парка, площади Ленина, сквера 112-й кавдивизии. Причем петунии и бархатцы высаживаются уже цветущими. Сейчас в оранжерее примерно 120 тысяч однолетников, чтобы «дотянуть» до цифры в 2 миллиона, растительный материал будет закуплен у партнеров в Москве, на предприятии «Цветы Башкирии».
- Взращивать их – довольно трудоемкое дело. С февраля по май, пока однолетники в оранжерее, в теплице наши сотрудницы создают им все условия для качественного роста: пикирование, освещение, подкормка, поливка, рыхление – все должно быть своевременно и грамотно сделано, а главное – с заботой. Следят за погодой. Если холодно, топят печи, чтобы не замерзла рассада. Хотелось бы, чтобы уфимцы понимали, какой кропотливый труд вложен в ту цветочную красоту, что радует глаз на улицах нашего города, - отметил начальник отдела лесного хозяйства и лесопарковых работ «Горхеленхоза» Максим Щербаков. - Очень много случаев вандализма мы наблюдаем. Кто-то трудится для всех, а кто-то думает только о себе. Доходило до того, что на клумбах образовывались огромные проплешины – одного сорванного цветка было недостаточно, забирали охапками. Но восстановить цветник потом достаточно сложно. Поэтому если вы видите, что на клумбе орудует кто-то не в спецодежде, не проходите мимо равнодушно, поинтересуйтесь, что человек тут делает.
А пока в оранжерее набирает силу рассада, по соседству трудятся дизайнеры. Они думают над тем, как оригинально оформить клумбы и альпийские горки. И хотя унылые кучи почерневшего снега слегка портят настроение, нетрудно представить себе, как красива Уфа будет летом, утопая в цветах.
Альбина Зубарева.
Фото Риты Ишниязовой.