Кто окажется в авангарде?

Вчера на льду «Уфа-Арены» накануне матчей с «Авангардом» в плей-офф КХЛ открытую тренировку провели и хоккеисты клуба «Салават Юлаев».
Кроме традиционного зеленого цвета на игроках была также форма синего и желтого, что было необходимо для выполнения тренировочных заданий главного тренера Николая Цулыгина.
На площадке по свистку Николая Леонидовича тройки и пятерки хоккеистов отрабатывали различные игровые ситуации. Через некоторое время менялись игроки, ставились другие задачи, словом, на льду шла обычная будничная работа.
На этот раз перерыв между раундами плей-офф оказался вполне приличным – целая неделя, которая позволила провести подготовку к противостоянию с «Авангардом» очень целенаправленно. Впрочем, у нашего соперника точно такие же условия: команды обыграли своих соперников в одно и тоже время, так что преимущества в этом плане нет ни у кого.
Несмотря на тренировочный характер игровых эпизодов, на площадке иной раз эмоции захлестывали – все-таки видно, что хоккей для них не только работа, но и любимое занятие.
Постепенно игроки стали покидать площадку, давая короткие интервью журналистам.
Наш ведущий легионер, защитник Филип Ларсен «принц датский», во время паузы даже успел слетать домой, и на это у него была весьма уважительная причина.
- Руководство команды отпустило меня навестить недавно родившуюся дочь, за что я очень благодарен. Теперь у меня отличное настроение, и я верю, что мы сыграем достойно. - признался он.
- Следующий соперник будет трудным, по сравнению с прошлым сезоном их команда очень сильно поменялась, и теперь это совсем другой коллектив. Когда нам удалось их одолеть только в седьмом матче серии, но теперь все может пойти по другому, мы, конечно, верим в свою победу, и надеемся выйти в финал Кубка Гагарина! – обнадежил швед Линус Умарк.
Главный тренер Николай Цулыгин:
- У нас есть потери в составе, и это создает определенные трудности. Пока нет ясности, когда сможет играть Бурдасов, он лишь начал тренироваться на земле, поэтому в этой серии, на него рассчитывать трудно. Конечно, будем смотреть на игроков из «Тороса», которые также хорошо отыграли в своем турнире, но у нас несколько другой уровень, не могу сказать, кто конкретно сможет нам помочь. О серии с «Авангардом» заранее сложно сказать, можно поэтому точно ожидать упорной борьбы, ведь они выбили чемпиона прошлого года, и вообще проиграли только один матч в двух сериях.
Нас очень радует поддержка болельщиков, полная арена и замечательный Фан-сектор! Это действительно придает дополнительные силы, и говорит о том, что наша игра их устраивает: значит, двигаемся в верном направлении!
Марат ЛУТФРАХМАНОВ.
mar-max-lut@mail.ru
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