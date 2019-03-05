Мастер и компьютер

Анна К. проводила вечер дома у компьютера – надо было срочно завершить квартальный отчет… В самый разгар работы монитор погас, и все последующие попытки запустить машину не увенчались успехом. В панике женщина обратилась в первую попавшуюся в справочнике компанию по ремонту компьютеров, но история закончилась тем, что за эту услугу она чуть не заплатила столько же, во сколько ей обошлась покупка нового устройства.
И это не единичный случай, когда подобные фирмы выставляют клиентам баснословные и неоправданные счета.
Ремонт как покупка
Наша читательница обратилась в компанию ООО «ПКП». Была приятно удивлена, когда на том конце провода ее заверили, что ремонт у них обходится в среднем в полторы тысячи рублей.
- Меня предупредили, что сам выезд стоит 450, а починка оплачивается согласно прейскуранту, который будет с собой у мастера, - говорит Анна.
Через пару часов специалист был уже на пороге. Учтивый молодой человек сразу расположил к себе, начав разговор с обмена любезностями, а затем перешел к делу.
- Он разобрал машину буквально за пару минут и ужаснулся: «Детали компьютера в окиси! Судя по всему, вы что-то на него пролили. Восстановить будет сложно, но я постараюсь…» - вспоминает женщина слова специалиста.
Спустя пару часов молодой человек закончил работу и озвучил стоимость – 14 800 рублей.
- На такую цену я не рассчитывала! Попросила прайс-лист, но он мне его не предоставил (хотя в договоре, который попросили меня подписать, было указано, что я ознакомилась с прейскурантом). После того как сказала, что у меня нет таких денег, мастер предложил расплатиться картой или оформить кредит.
По словам Анны К., ситуацию спас телефонный звонок от близких, которые поговорили с «мастером». В итоге мужчина уничтожил прежний договор и достал новый бланк на 6600.
Время - деньги
Мы решили сами позвонить в эту компанию:
- Сколько стоит вызов мастера на дом?
- Диагностика – бесплатно. Об итоговой стоимости вас оповестит специалист, - ответил приветливый женский голос.
- Где можно ознакомиться с прейскурантом? Во сколько в среднем обойдется ремонт?
- Прайс-лист есть только у нашего мастера. Замена комплектующих, например, производится за 595 рублей.
Нас стали усердно убеждать сделать заказ, в конечном счете заявив, что специалист не возьмет за работу больше двух тысяч рублей (невзирая на характер неполадки).
Не попасться на удочку
Как избежать встречи с компаниями, требующими за починку компьютера неоправданные суммы?
Эксперты выделяют пять самых распространенных признаков недобросовестной фирмы. Во-первых, должно насторожить отсутствие сайта и прейскуранта. Во-вторых, большие скидки: как правило, они оказываются маркетинговым ходом, поскольку предоставляются только постоянным клиентам. В-третьих, бесплатный вызов и диагностика, которые затем втридорога окупаются за счет ремонта. В-четвертых, излишняя разговорчивость мастера (с использованием IT-терминологии): на психологических тренингах по продажам услуг их учат усыплять бдительность клиента и втираться к нему в доверие (презентабельный внешний вид – неотъемлемая составляющая). И наконец, обнаружение в ходе диагностики дополнительных неполадок, которые, по словам мастера, необходимо немедленно устранить.
- Перед тем как воспользоваться услугами, следует ознакомиться с прейскурантом на сайте фирмы либо запросить интересующую информацию в письменном виде, обратившись к руководству компании, - говорит председатель региональной общественной организации РБ «Общество по защите прав потребителей» Айгуль Гималетдинова. - Потребитель также имеет право ознакомления с договором. Здесь можно сослаться на 10 статью закона о защите прав потребителей, которая гласит о его праве на полную информацию о предоставленной услуге, гарантийном сроке и технических характеристиках товара. В соответствии с ним заявления претензионного характера рассматриваются в течение 10 календарных дней. Одним из распространенных случаев нарушений является несоответствие цены, заявленной на услугу в прайс-листе, той, которая была оплачена по договору. У жалоб на несовпадение цены, указанной в договоре (по факту сделанной работы) и озвученной в ходе устной консультации – прогноз условно неблагоприятный.
В Уфе есть специальные курсы, которые готовят системных администраторов к подобной деятельности, то есть их выпускники получают навыки менеджеров.
- Когда я отдавала на починку свой ноутбук, то мне выставили такой счет, что я потеряла дар речи: вместо обещаемых двух тысяч рублей – 15 тысяч. Ведь поломка была незначительной! Но мне объяснили, что в машину установили новые интерфейсы, о которых я, правда, не просила, - рассказывает другая наша читательница Евгения А.
Специалист экспертной компании «Компплюс» Ильгиз Хайруллин рассказал о том, как не попасться на удочку недобросовестных компаний:
- Во-первых, вы должны знать, в каком офисе будет производиться починка: если «мастер» увозит компьютер в неизвестном направлении, то не исключено, что вы можете потом либо не досчитаться деталей машины, либо не увидеть ее вовсе. Если нет возможности проверить, где базируется фирма, можно изучить сайт, запросить разрешение на ремонт электроники или служебное удостоверение. Также необходимо уделить внимание тону разговора специалиста, который не должен быть как излишне уверенным, так и сомневающимся. Сроки диагностики и ремонта должны быть четко регламентированы, а цена услуги обязательно озвучена до починки. Важным пунктом является наличие договора или расписки о том, что компьютер принят на ремонт.
Одним словом, чтобы не ошибиться в выборе мастера, необходимо либо обращаться по совету знакомых к проверенному человеку, либо основательно подходить к поиску, изучая досконально как подписываемые документы, так и компанию.
Юлия ГОЛОВИНА.
Фото автора.