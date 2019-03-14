«Всех разбужу!»

Заявил вчера мэр Уфы на встрече с жителями Затона
Откровенный разговор начался с информации о состоянии дел в районе. За время проведения программы «Башкирские дворики» здесь благоустроена 21 придомовая территория у 35 многоквартирных домов, в текущем году преобразятся еще 8.
- Обязательное условие для подрядных организаций – резиновое покрытие для детских площадок, - подчеркнул он. – Продолжится реконструкция сквера «Волна», где запланировано благоустройство озера и создание около него прогулочных тротуаров.
Особое значение для Затона, где проживают 27 тысяч человек, имеют социальные объекты. Недавно на улице Союзной открыт детский сад на 100 мест, на улице Летчиков построят поликлинику на 900 посещений за смену. Также продолжается возведение детской музыкальной школы имени Искужина и торгового центра с кинотеатром. На месте старого здания музыкальной школы по улице Пожарского планируется построить детсад на 260 мест, а также центр образования, включающий в себя школу на 1295 мест и детский сад на 345 мест.
С большим нетерпением весь город ждет открытия Центра спортивной подготовки на Камышлинской. По словам мэра, с улицы Береговой его соединит надземный пешеходный переход с подъемником. Открытие юбилейного объекта намечено на 25-28 июня, а уже в июле здесь пройдут состязания Международных детских игр.
Мэр напомнил о программе капремонта дорог, приоритетом которой будут в этом году реконструкция подъездных путей к школам и детским садам. Речь шла и о новом проекте - по подъездам МКД.
- Самой большой проблемой является отсутствие ливневой канализации, поэтому многие улицы в частном секторе в непогоду заливает, - поделился Олег Котов. – Также здесь не заасфальтированы дороги, будем стараться включить их в соответствующие программы. Уже известно, что с улиц Летчиков и Полковника Меликова будет построена разверстка с выходом на Уфимский район.
Ситуацию с транспортом разъяснил начальник Управления транспорта и связи городской администрации Андрей Федосов. В апреле «Башавтотранс» доукомплектуют новыми автобусами для маршрутов №№ 30 и 30к, на улице Летчиков им планируется создать новую остановку, так как на старую они не всегда могут зайти. Для местного 24-го рейса будет действовать «тариф одного часа», что позволит затонцам сэкономить на проезде.
- Вскоре из Демы через Затон до Миловки запустим новый маршрут, - объявил он под аплодисменты. – Для него уже выделено 35 машин.
На жалобу о плохой уборке возле поликлиники Ульфат Мустафин ответил, что вскоре начнет реализовываться новая программа по комплексной уборке тротуаров. Сейчас для нее закупается специальная техника.
Жители Ферганской улицы пожаловались на недостаток освещенности. Директор «Уфагорсвета» Ильдар Чанышев заверил, что они, в том числе и с Береговой, Камышлинской включены в программу, благодаря чему здесь в этом году появятся 100 светильников.
Мэр потребовал решить проблему до 1 июля, уменьшив сроки сдачи, а для жильцов с улицы Чкалова, откуда поступила еще одна жалоба, поставить не запланированные 6 фонарей в ближайшие 10 дней.
- Вопросы, копившиеся годами, невозможно решить в одночасье. Я не могу каждый день встречаться с жителями каждой улицы, поэтому призываю глав районных администраций чаще беседовать со своими гражданами, установить прямой диалог. Я всех разбужу, - заверил мэр, имея в виду в первую очередь глав районных администраций и всю свою команду.
Зиля БАДРИЕВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.