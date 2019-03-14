Задача — вернуть доверие

О проблемах жилищной отрасли, растущих долгах и возможных перспективах мы беседуем с директором УЖХ Орджоникидзевского района столицы Артуром Шагаргазиным.
- Общество потрясли слова Артемьева, руководителя ФАС, о том, что россияне чуть ли не в два раза переплачивают за коммунальные услуги? Насколько, на ваш взгляд, это высказывание соответствует действительности?
- Не наше дело, конечно, комментировать заявление представителей надзорных органов. Но все же стоит заметить, что, во-первых, жилищники уже давно не имеют никакого отношения к утверждению тарифов, во-вторых, жители перешли на прямые договора с поставщиками коммунальных услуг. В ведении ЖЭУ теперь остается только строка «Содержания», а тариф в ней в нашем городе намного ниже, нежели в соседних регионах или других городах миллионниках.
- Какой процент многоквартирных домов обслуживается районным УЖХ, а какой — частными управляющими компаниями?
- На данный момент за нами закреплено около 80% всех МКД в Орджоникидзевском районе, остальные обслуживаются УК. Но в основном стоит учитывать, что управляющие компании занимаются новыми домами, а нам остаются проблемные общежития, хрущевки, двухэтажки.
- Как вы оцениваете прошедший год? Насколько штатной оказалась для вас ситуация со снегопадами?
- Мы, жилищники, порой становимся суеверны и стараемся не подводить итоги заранее — ведь отопительный сезон еще не завершился. В этом году пришлось проводить большой объем кровельных работ. Это связано с тем, что было очень много снега, а сама зима была достаточно мягкой. Часто происходили температурные скачки через ноль градусов, а если учесть, что трубы отопления в основном у нас проходят под крышей, то к капризам погоды добавляется еще и тепловое воздействие трубы. К тому же в нашем районе на улицах Первомайской, Конституции, Невского, Ульяновых существует такая особенность — тротуары проходят почти вплотную к стенам домов с шатровой кровлей, а это значит, что к ним зимой необходимо приглядываться особенно тщательно. Так что кровельщикам приходилось работать особо тщательно.
- Снегоуборочной техники в этом году много поступило?
- У нас появился полноразмерный экскаватор-погрузчик JCB и один малогабаритный погрузчик Bobcat — юркий, очень удобный. Он может снег очищать от самой двери в подъезд. И там, где пришлось бы двум дворникам полдня махать ломиком и лопатой, новый трактор справляется одним усилием, что нам очень помогло зимой, но хочется, чтобы такой техники было больше.
- Ну уж раз вы упомянули дворников... Какова на сегодня заполненность вакансий?
- Ни для кого не секрет, что их дефицит является болевой точкой всех традиционных предприятий УЖХ. Мы — не исключение. Сегодня мы имеем всего 35% от штатного расписания. Конечно, большинство из них берут дополнительные ставки, чтобы заработать. К сожалению, мы сильно ограничены в их дополнительном стимулировании. Если раньше дворники могли рассчитывать на получение в будущем квартиры, то сегодня максимум, что мы можем для них сделать, гарантировать оплату выходных дней и премировать за хорошую работу. Тем более, зима была для них действительно трудной, поэтому такими поощрениями мы охватываем дворников, трактористов, кровельщиков.
- А какие еще существуют кадровые проблемы?
- Как и везде — не хватает трактористов, сварщиков, которые бы могли варить водопроводные трубы. Это уже начинает сказываться обвал в системе среднего профессионального образования, который произошел два десятилетия назад. Также не хватает и узких специалистов. Например, мы еле нашли специалиста по энергосбережению. Ведь он должен одновременно разбираться сразу в нескольких сферах энергетики. Пока таких целенаправленно не готовят.
- А какие задачи стоят перед ним?
- Он помогает нам найти проблемные участки, где происходят сверхнормативные потребления электроэнергии, тепла. А это часто означает, что здесь что-то происходит не так.
- Все жилищные организации жалуются на неплательщиков? Удается ли вам как-то воздействовать на нерадивых жильцов?
- Несомненно, проблема существует. Хотя она несколько преувеличена в общественном сознании. На сегодняшний день собираемость квартплаты в районе составляет 99,5%. Хотя еще несколько лет назад она была меньше — 97%.
- И как вам это удалось? Пришлось быть жестким?
- Скорее наоборот. Сначала мы изучили причины, по которым образовываются задолженности, и пришли к неожиданному результату. Дело вовсе не в отсутствии денежных средств, просто собственники квартир банально забывают об этом, откладывают на потом, а дальше уже начинает образовываться снежный ком. Одновременно пришли к выводу, что идти по стандартной схеме — ожидать накопления определенной суммы задолженности, а затем выходить с ней в суд, привлекать приставов для изъятия имущества — слишком затратно. И тогда мы стали приглядываться к опыту банковских служб по работе с должниками. Теперь предпочитаем просто лишний раз напомнить жильцу, что у него стала образовываться задолженность более двух месяцев.
- А есть среди них рекордсмены?
- К сожалению, есть. Пока «антирекорд» составляет полтора миллиона долга.
- Получается парадоксальная картина, раз собираемость квартплаты вплотную приблизилась к 100%, а повышение тарифов на содержание — мера крайне непопулярная, то откуда же УЖХ брать ресурсы на дальнейшее развитие?
- Приходится изыскивать дополнительные источники, например за счет составления прейскуранта на другие услуги. Вспомните прежние времена — слесарь-сантехник говорил, что идет в подвал что-то чинить, а сам тем временем занимался шабашкой. Мы решили просто легализовать такую деятельность. На нашем сайте существует прейскурант на эти услуги. И он одинаков для каждого ЖЭУ нашего района. Но самое главное преимущество в том, что, во-первых, вовсе не обязательно оплачивать сразу — стоимость услуги просто включат в следующую квитанцию, а, во-вторых, мы даем полугодичную гарантию на наши работы.
Вообще, чтобы не оказаться в банкротах, сегодняшним жилищным организациям приходится быть активными, возвращать доверие жителей. К примеру, в настоящее время у нас уже работает компьютерная программа, благодаря которой я могу любому жителю рассказать, на что именно потрачен его рубль. В ней существует подробная раскладка по всем затратам на каждый дом. Учтены каждый саморез, каждая гаечка.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Валерия ШАХОВА.