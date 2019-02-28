Снежный «десант» журналистов

- Какую работу нам дадите? – спрашиваем директора ЖЭУ-19 Александра Матвеева, разбирая лопаты.
- Вот, пожалуйста, можете почистить детскую площадку.
Задача ясна – выполняем. Примерно по такому сценарию проходила наша социальная акция и по совместительству снежный субботник.
За два часа редакторы, журналисты, корректоры, дизайнеры газеты «Уфимские ведомости», журнала «Уфа» и сайта «Уфавед.Инфо» (это все наши продукты) очистили две детские площадки – во дворе домов №7 по улице 50-летия Октября и №110/1 по Цюрупы.
Первая площадка была более-менее утоптана. Расчистили тропинку до нее, расширили границы, привели в порядок подступы к качелям-каруселям. На второй - ситуация похуже. Карусель-«вертушка» полностью засыпана снегом, к горке не подберешься, на качелях не покачаешься – вокруг сугробы. Энергично машем лопатами, а нам помогает шестилетний Артемка, который прогуливался здесь с дедом.
- Поддержим вашу акцию, - говорит Евгений Вячеславович, берясь за лопату. Ну что ж, с такой подмогой любое дело по плечу.
- К сожалению, дворников не хватает. Их у нас всего 23, а домов на нашей территории 102. Зарплата слишком мала, никто на такую не соглашается. Бывает, что не успеваем, поэтому рады любой помощи. А вообще, есть инициативные жильцы, которые сами выходят и убирают свои дворы. Много активистов в домах на улице Революционной, - поделился наболевшим Александр Матвеев.
У ЖЭУ всего три трактора, один из них проезжает мимо нас, очищая проезды между домами. Но вдруг остановился, водитель вышел из кабины, засуетился у машины.
- Наверное, сломался, - нахмурился руководитель. – Это и неудивительно, вся техника 90-х годов. Новую мы еще не получили, хотя заявку отправили.
Но вот из снежного плена уже освобождена карусель. Артемка положил лопатку и поспешил опробовать «вертушку». Сделал пару кругов, вроде бы доволен. Нам стоило постараться даже ради того, чтобы доставить радость одному ребенку.
- Наш творческий коллектив вышел на уборку после сдачи мартовского номера журнала и накануне очередного выхода газеты. Мы работаем в выходные и в будни до позднего вечера, но все-таки нашли время, чтобы сделать полезное дело. Ведь Уфа – для всех нас общий дом. И если мы хотим, чтобы наши дети могли свободно подойти к каруселям и качелям, которые зимой обычно засыпаны снегом, надо просто выйти и помочь дворникам, - прокомментировала заместитель главного редактора Альфия Ибрагимова.
- Ну что, довольны нашей работой? – интересуемся у шефа.
- Неплохо получилось, - одобрительно кивает Александр.
Мы, конечно, подозреваем, что профессиональные дворники могли бы почистить снег аккуратнее, но мы это сделали от души!
P.S. Выражаем благодарность за помощь в организации субботника администрации Советского района и ЖЭУ-19.
Альбина Зубарева.
Фото Валерия Шахова.