Будущее – за электробусом

Подмигнув фарой, троллейбус остановился прямо у дверей депо на улице Вологодской. Оранжевый цвет новой машины ярко выделялся на фоне промзоны. В глаза бросилась надпись прямо под передним стеклом – «Горожанин». Так называется новая модель электроавтобуса, созданная на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе.
«Батарейка» для троллейбуса
- Собственно говоря, это - экспериментальная машина. Она почти готова, нужно только доработать е нюансы. В самом цехе вы увидите еще два автомобиля, пока еще не собранных. Поставим электрическую часть, и в марте их уже заберут наши партнеры из Альметьевска, - рассказал директор завода Денис Рассадников.
Тем временем из открытых дверей «Горожанина» вышли сотрудники МУЭТ, а также их коллеги из Татарстана. К зданию депо троллейбус привез около пятидесяти человек. И отсутствие линий электропередачи никого не смутило…
Ибо модель снабжена установкой автономного хода. Сегодня троллейбусы нового поколения демонстрируются покупателям. Поэтому узнать что у них внутри, смог и наш корреспондент.
Целая россыпь датчиков и кнопок, в довершение ко всему – планшетный компьютер. На него выводится сигнал с восьми камер видеонаблюдения.
- Салон рассчитан более чем на 80 человек. Сегодня загрузка была не предельной, но серьезной. Проехали с улицы Адмирала Макарова до отеля «Хэмптон», оттуда уже сюда, в Черниковку. И все это – на своих аккумуляторах, без контакта с городской электросетью, – рассказывает водитель.
Вместе с ним мы заходим в цех, где собираются уфимские электробусы! Воздух нагрет электротэнами, освещение касается даже ремонтых ям глубиной в полтора метра. Пользуясь возможностью, по лесенке забираюсь на крышу одного из двух собирающихся гигантов. Высота, кстати, приличная: около трех метров.
Представляю вокруг оживленный проспект Октября в час пик. Где при потере контакта с проводом цеплять «рога» обратно водителям приходится вручную…
- Здесь это предусмотрено автоматикой. Поднять штангу на место может пневматическое устройство, – говорят специалисты, - кстати, сейчас вы как раз видите отсек, где размещаются батареи автономного хода.
Видимо, как раз места их монтажа защищены специальной решеткой. Ходить можно лишь по ее жестким секциям. Чуть впереди видны вентиляторы охлаждения системы, а ближе к краю крыши – воздухозаборные отверстия. Словом, машина действительно очень технологична.
Что дальше?
- Начали мы с опытного проекта, но уже озвучили муниципалитету предложение по строительству нового предприятия. В трамвайное и троллейбусное производство мы готовы вложить до миллиарда рублей. Этот вопрос будет решаться, пока же завод занял данную площадку, - продолжает Рассадников.
Как рассказал заместитель главы администрации Калининского района Аскар Фазлыев, «УТТЗ» включен в реестр отечественных производителей пассажирской техники. Это делает башкирский троллейбус более выгодным для покупателей. Размер субсидии – до 40 процентов. Таким образом, стоимость одной машины с установкой системы автономного хода достигает 18 миллионов рублей.
- Электромобиль изначально дороже обычного автобуса. Но применение субсидии позволяет примерно сравнять стоимость. Кроме того, он гораздо дешевле в эксплуатации, - отметил Фазлыев.
Сейчас речь о закупке трех первых машин, пока не для Уфы. Но за башкирским электробусом будущее, и это факт. Инженеры уверены, что их машины примут и в родном городе. О напряженной транспортной ситуации у нас известно давно: маршруты перегружены, некоторые не охватывают новостройки, и т.д. Например, нет прямого сообщения между Сипайлово и ДОКом.
Конечно, можно реформировать транспортную систему этих районов, что долго и недешево. Другое дело, переоборудовать ее под новые троллейбусы – дешево и быстро. Отцепившись от линии в одном месте, машина своим ходом дойдет до точки подключения и продолжит путь.
Экологичность такого решения – налицо: даже от газомоторного транспорта есть выхлоп, электричество же дыма не создает. Хотя представленную технологию нельзя назвать конечной. Скорее, это переходный момент от дымящих автобусов к полностью «чистым» электробусам.
Своим мнением о новой машине поделился и.о. директора транспортного управления Альметьевска Ильдус Маслахов.
- Думали, с кем сотрудничать? Либо УТТЗ, либо «Тролза» из Энгельса. У них оборудование примерно аналогично вашему, но качество сборки и цена более приемлемы. Потому мы здесь. Увиденным довольны, ждем весеннего прибытия машин к месту эксплуатации.
Его позитивный настрой можно понять: троллейбус оснащен датчиком «вай-фай», связан с JPS и системой «Умный город». Говоря короче, он соответствует самым высоким мировым стандартам. Большая часть комплектующих делается в России, что-то привозится из Китая. Но в целом качество сборки высокое. Об этом говорит и оранжевый «Горожанин», вновь подмигивающий фарой.
Иван БЕГМА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.