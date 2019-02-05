Прочь с обочины!

Новости партнеров

Эберг победила в индивидуальной гонке на ЧЕ, Сливко стала шестой Шведская биатлонистка Ханна Эберг победила в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате Европы, который проходит в белорусском центре олимпийской подготовки Раубичи под Минском. Эберг стала ...

Путин посоветовал Вашингтону подсчитать скорость российского оружия Президент России Владимир Путин предложил Вашингтону подсчитать скорость и дальность новых видов российского оружия и только после этого принимать решения, которые могут создавать дополнительные ...