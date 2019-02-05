Прочь с обочины!

«Доброе утром всем! Сегодня у нас во дворе уборка снега. Не забываем отогнать оставленные во дворе машины, не будем мешать технике. Объявление об этом висит в подъезде с 14 февраля», – сообщает в общем чате жильцов дома на улице Российской активная жительница Катерина.
Ей пишут в ответ: «Я свою уберу, когда приедут. Куда мне ее переставить?» «Чьи машины у первого подъезда? Кто владельцы?» «Это собственность перекупщика, живущего в нашем подъезде. Скажите ему, у кого есть телефон?» «А вот эти у 3-го подъезда из нашего ли двора? Похоже, что нет. Они с начала зимы стоят». «Трактор чистит уже возле нашего дома!».
Переписка в чате читается, как крутой детектив. Выясняется, что «Хонда» и «Кия» во дворе – чужаки, а кто-то из соседей использует территорию для своего автомобильного бизнеса. Словом, много нюансов открывается. Да и видно сразу, кто из себя что представляет. Есть эгоисты, которые думают только о себе, а есть неравнодушные, кого заботит общее благо.
Снегопады задали задачу коммунальной службе: они
ведут уборку практически круглосуточно. Мы решили посмотреть, как идет эта работа. Заглянули на придомовую территорию по улице Гафури, 5 и 5/1, где дружно трудились коммунальщики и техника.
- Двор у нас большой, мы захлебываемся в этом снегу, если бы не дворники, просто не смогли бы подходить к своим подъездам! – говорят местные жители. Застали здесь руководство города и района.
- Уборка снега во дворах идет согласно графику, - говорит глава администрации Ленинского района Олег Котов, - чистим межквартальные проезды, а также проезжую часть. Много частного сектора, но дойдем и до него. В Нижегородке будут очищены все улицы.
- Объезжаем все дворовые территории и видим припаркованные машины. Они мешают, остаются под снегом. Коммунальщикам приходится совершать практически ювелирную работу. Обращаюсь к уфимцам, отгоняйте машины на несколько часов во время уборки, вернетесь на очищенные площадки, - говорит заместитель главы администрации города Алина Сулейманова.
В центре столицы, в Кировском районе, к расчистке улиц очень серьезное отношение. МБУСиБ еще с начала зимы пополнился снегоуборочной техникой. И, как выясняется, вовремя: погода выдалась весьма снежная. С 19 по 20 февраля на улицах района работали 43 единицы коммунальной техники. На полигон вывезено 3580 кубометров снега, совершено 179 рейсов. Если пройтись по улицам, можно увидеть как работники в ярких жилетах с лопатами и ломами убирают с тротуаров, обочин и остановочных павильонов снежную массу и наледь. Очищаются также и крыши зданий.
На улице Рыльского встретили директора УЖХ города Раиля Мирхайдарова.
- Мы очистили практически все дворы и устранили на дорогах колею, образовавшуюся во время оттепели, - говорит он. - Убрали также снежные шапки с козырьков во входных группах. Большую трудность доставляют брошенные машины, некоторые из них оставлены еще с осени.
Это тормозит и усложняет работу, автомобили остаются неубранными сугробами на вычищенной территории как бельмо на глазу.
В Калининском районе, где также велась активная уборка снега, тоже столкнулись с этой ситуацией.
- В районе 836 домов, в каждом дворе убираем снег, но очень мешают брошенные машины, хотя оповещения о комплексной уборке были вывешены заранее, - комментирует ситуацию директор районного УЖХ Илгиз Шаммасов.
А вчера выглянуло солнце… Снегопад взял паузу: сугробы на тротуарах и крышах стали активно таять. Но зима еще не сдает своих позиций…
Корзина
Уважаемые автовладельцы, призываем вас не оставлять вдоль дорог свои автомобили. Ведь от этого во многом зависит качество уборки снега, а в конечном итоге – безопасность движения по дорогам.
Ника НИКОЛЬСКАЯ
Фото Валерия ШАХОВА