Выезд улучшит ситуацию

В апреле начнется строительство дороги, продолжающей улицу Мушникова. Реализация задуманного позволит улучшить транспортную инфраструктуру во всем Инорсе.
Проект предусмотрен генеральным планом города.
- Работа в данном направлении велась на протяжении нескольких лет, были разработаны и утверждены проектно-сметная документация и план, - говорит начальник Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству администрации Калининского района Ринат Варин. - . Документы получили положительную оценку государственной экспертизы. И в конце прошлого года план строительства новой дороги был включен в федеральную программу. В 2019 году продолжение улицы Мушникова должно быть построено.
Сейчас из Инорса только два выезда, на которых в часы пик возникают большие пробки. Третий, обустроенный выезд со светофорными объектами, позволит улучшить транспортную ситуацию.
Строительный сезон, как известно, у нас ограничен особенностями климата и приходится на весну, лето и осень. Чтобы уложиться в сроки, работы необходимо начать в апреле 2019 года.
В этой связи встает вопрос сноса гаражей кооператива «Водопад» на участке, где пройдет новая дорога. Владельцы металлических боксов выражают вполне обоснованную обеспокоенность сложившейся ситуацией. Уже состоялась встреча главы администрации Сергея Кожевникова с жителями Инорса, где он выслушал мнение всех сторон и заверил, что проблема не останется без внимания. Гаражи инвалидов и участников Великой Отечественной войны планируется перенести в другие кооперативы. Еще один вариант – выкуп боксов «Башвторметом». Собственники сами должны решить, как поступить.
Стоит отметить, что хотя большинство боксов используется по назначению (для автомобилей), но немало и таких, где просто хранится бытовой хлам. Кроме того, от жителей близлежащих домов неоднократно поступали жалобы, что «Водопад» - место сборища асоциальных элементов, людей без определенного места жительства.
Еще один весомый аргумент. Земля под гаражами находится в муниципальной собственности. Ее аренда прекращена в 2011 году, в 2013-м собственники кооператива перестали платить взносы за гаражи.
Тем не менее, переговоры с «водопадовцами» продолжатся, в ближайшее время состоится новая встреча.
Саша БЕЛОВА.