Выезд улучшит ситуацию

В апреле начнется строительство дороги, продолжающей улицу Мушникова. Реализация задуманного позволит улучшить транспортную инфраструктуру во всем Инорсе.Проект предусмотрен генеральным планом города.- Работа в данном направлении велась на протяжении нескольких лет, были разработаны и утверждены проектно-сметная документация и план, - говорит начальник Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству администрации Калининского района Ринат Варин. - . Документы получили положительную оценку государственной экспертизы. И в конце прошлого года план строительства новой дороги был включен в федеральную программу. В 2019 году продолжение улицы Мушникова должно быть построено.Сейчас из Инорса только два выезда, на которых в часы пик возникают большие пробки. Третий, обустроенный выезд со светофорными объектами, позволит улучшить транспортную ситуацию.Строительный сезон, как известно, у нас ограничен особенностями климата и приходится на весну, лето и осень. Чтобы уложиться в сроки, работы необходимо начать в апреле 2019 года.В этой связи встает вопрос сноса гаражей кооператива «Водопад» на участке, где пройдет новая дорога. Владельцы металлических боксов выражают вполне обоснованную обеспокоенность сложившейся ситуацией. Уже состоялась встреча главы администрации Сергея Кожевникова с жителями Инорса, где он выслушал мнение всех сторон и заверил, что проблема не останется без внимания. Гаражи инвалидов и участников Великой Отечественной войны планируется перенести в другие кооперативы. Еще один вариант – выкуп боксов «Башвторметом». Собственники сами должны решить, как поступить.Стоит отметить, что хотя большинство боксов используется по назначению (для автомобилей), но немало и таких, где просто хранится бытовой хлам. Кроме того, от жителей близлежащих домов неоднократно поступали жалобы, что «Водопад» - место сборища асоциальных элементов, людей без определенного места жительства.Еще один весомый аргумент. Земля под гаражами находится в муниципальной собственности. Ее аренда прекращена в 2011 году, в 2013-м собственники кооператива перестали платить взносы за гаражи.Тем не менее, переговоры с «водопадовцами» продолжатся, в ближайшее время состоится новая встреча.Саша БЕЛОВА.