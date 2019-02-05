Бесплатный сыр из мышеловки

Несмотря на баснословные ставки по займам, услуги микрофинансовых организаций продолжают пользоваться спросом среди горожан. На каждом углу пестрят кричащие вывески «Деньги мигом», «Кредит быстро», «Быстро займ», зазывая прохожих получить любую сумму, имея при себе лишь паспорт. Те, кто испытывают острую нужду, с радостью клюют на эту удочку, не задумываясь о последствиях. Мы обошли подобные конторы, чтобы узнать, какие подводные камни скрывают кредиты за десять минут.
В компании «Деньга» по улице Губайдуллина нас встретила приветливая девушка. Не дожидаясь вопроса, она ознакомила с условиями кредитования:
- Выдаем займы на выгодных условиях! Ставка от 0,5% годовых в день на сумму от 10 000 до 300 тысяч рублей. Оформим за пять минут по паспорту.
Для видимости проверяю сумку и с безнадежным видом говорю:
- Кажется, паспорт забыла, при себе только ксерокопия. Придется зайти в другой раз…
- Можно посмотреть на нее поближе? – спросила сотрудница.
Она присела за столик и внимательно изучила ксерокопию документа.
- В принципе, фото и серия с номером пропечатаны отчетливо. Давайте договоримся, что я вам оформлю займ по ней, а завтра для подтверждения вы принесете паспорт.
Но мы поспешили удалиться.
Следующей точкой стала организация «До зарплаты» (остановка «Центральный рынок»). Выдать деньги по ксерокопии паспорта здесь нам решительно отказались, но в качестве преимущества назвали беспроцентные займы (на входной двери вывешен соответствующий рекламный плакат).
И только когда дело дошло до оформления бумаг, сотрудница как бы между прочим заявила:
- Так как вы получаете кредит на срок, превышающий десять дней, по договору будет начисляться ставка в размере 0,55% в день. Деньги выдаются на год.
Внимание: во время нашего рейда мы столкнулись с тем, что сотрудники офисов микрозаймов не соглашались выдать график погашения. Если в банке это делают запросто (можно рассчитать любую сумму кредита на различный срок с ежемесячными платежами), и потенциальный заемщик знает на что он идет, то здесь этот номер не прошел. То есть нам предлагали составить договор и только затем предоставить график платежей. Видимо для тех, кто берет здесь взаймы, размер возвратной суммы становится немаленьким сюрпризом.
- В год около десяти дел касаются оформления сотрудниками МФО кредитов по чужим паспортам, - прокомментировал старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска МВД по РБ Венер Нурмухаметов. - Кроме того, некоторые компании не оповещают клиентов о просроченной задолженности, которая копится и передается коллекторам. Нередки случаи мошенничества в сфере кредитования и со стороны частных лиц, размещающих в Интернете свои объявления о выдаче кредита. Клиенту нужно быть внимательным, подписывая договор.
С января Центральный банк установил ограничение предельной задолженности по договору займа в МФО сроком до года в размере 2,5-кратной суммы такого займа. После достижения этой суммы закон запрещает дальнейшее начисление процентов, а также взимание неустойки (штрафов, пени), других платежей и применение к заемщику иных мер ответственности.
- Таким образом, заемщик, взявший в долг, например, тысячу рублей, ни в какой момент времени не должен будет кредитору более 3,5 тыс. рублей (тело долга плюс начисленные проценты и иные платежи), - говорит заместитель управляющего Отделения–Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Сергей Коровин. - Закон устанавливает, что в дальнейшем с 1 июля 2019 года ограничения составят двукратную сумму займа, а с 1 января 2020 года – 1,5-кратную. Кроме того, вводится ограничение ежедневной процентной ставки в 1,5% в день. С 1 июля 2019 года она будет снижена до 1% в день. Есть примеры, когда некоторые недобросовестные МФО обходили требование по предельной стоимости и устанавливали очень высокую ставку в первые дни займа, затем резко ее снижали, и тем самым формально предельная стоимость кредита не превышала требуемого предела, но по факту человек выплачивал больше. Теперь такой возможности для кредиторов не будет. Еще одна важная новация – запрет переуступать долг кому-либо, кроме профессиональных кредиторов или профессиональных коллекторов. То есть долг может быть передан только тем организациям, за которыми осуществляет надзор Банк России или Федеральная служба судебных приставов У нелегальных взыскателей теперь нет права требовать возврат долга, в том числе и через суд. Для того чтобы не ошибиться в выборе микрофинансовой организации, в первую очередь необходимо проверять, есть ли выбранная компания в государственном реестре МФО на официальном сайте Центрального банка РФ. Затем нужно убедиться в том, что данные в договоре полностью соответствуют данным в реестре: ОГРН, ИНН, полное и сокращенное наименование, адрес местонахождения.
В январе одной из самых громких историй стало разоблачение организации «Моментум», зарегистрированной на подставных лиц. Ее создал 30-летний уфимец в 2016 году. Компания действовала по принципу «финансовой пирамиды», предлагая клиентам сделать вклад под необоснованно высокую ставку - 23 процента в месяц и получать выплаты каждые две недели. Высокую прибыль сотрудники фирмы объясняли доходами от выдачи микрозаймов. За год мужчина обманул двоих граждан, получив от них в общей сумме 465 тыс. рублей. Вернув 96 тыс. рублей под видом процентов, он прекратил выплаты, присвоив остаток вклада.
Другая организация без лицензии осуществляла выдачу займов под залог недвижимости. При этом граждане должны были вернуть займы, выплатив от 90 до 120 процентов годовых. Ущерб от деятельности злоумышленников составил примерно 6 миллионов 900 тысяч рублей.
Получить микрозайм, конечно, проще и быстрее, чем банковский кредит, но не стоит забывать о том, что за этим стоят большие проценты и высокий риск «нарваться» на мошенников. Кроме того, нередки случаи, когда заемщики МФО, в случае образования просроченной задолженности сталкиваются с противоправными действиями коллекторов. Но это уже другая история, о которой мы расскажем в следующих номерах.
Юлия ГОЛОВИНА.