Няня по госстандарту

Если раньше няни могли не иметь педагогического образования, достаточно было получить медкнижку, то сейчас условия пересмотрены: Минтруд РФ разработал Профессиональный стандарт, призванный защитить права как детей, родителей, так и самих работников по присмотру.
К чему готовиться?
Документ вводит новые требования, в частности, теперь придется предоставить справку об отсутствии судимости и других ограничений на работу с несовершеннолетними, а также освоить навыки оказания первой помощи. Также разграничили функции няни в присмотре за детьми разных возрастов и инвалидами. Кроме того, предполагается, что опытная няня сможет обратить внимание на отклонения в здоровье ребенка, что родитель считал нормой.
Согласно стандарту необходимо иметь среднее общее образование, пройти обучение по программам профподготовки, не игнорировать периодические медосмотры.
Например, в перечень действий современной няни, ухаживающей за малышами от года до трех лет, вошло следующее. Смена белья и одежды, помощь при кормлении, формирование навыка самостоятельного приема пищи, проведение гигиенических процедур, организация сна, подвижных и развивающих игр дома и на улице. Информирование родителей о самочувствии малыша, поддержание чистоты в квартире.
Что касается переподготовки «помощниц мам», то стоимость обучения зависит от того, кто будет этим заниматься. Предлагается создать институт государственных нянь, что позволило бы обучать бесплатно. Платный вариант тоже приветствуется: такая форма дает определенную свободу доступа к профессии, возможность учиться всем желающим. Проводить курсы сможет любая образовательная организация с вручением «корочки».
Однако вступление в силу Профстандарта еще не означает, что деятельность нынешних домашних воспитателей будет приостановлена или переаттестована. Переход на новую систему пройдет поэтапно.
Без посредников
Найти няню в городе не составит большого труда, однако чтобы выбрать среди них подходящую, придется потратить время. Объявления с услугами есть на самых популярных сайтах, соцсетях, женских форумах. И предлагают ухаживать за ребенком как студентки колледжей, так и пенсионерки с большим жизненным опытом. А пожелания у потенциальных работодателей тоже разные.
- Год назад перед нами стояла задача найти хорошую няню. И мы искали ее по объявлениям, понимая, что это, возможно, рискованно. Предварительно переписывались с ними, и уже на этапе общения было ясно, что многие нам не подходят. Принципиально выбирали студентку лет 19: у молодых еще не сформировались свои убеждения по воспитанию, поэтому, как правило, они легко подстраиваются под желания родителей, - поделилась опытом Регина Салимова.
- Чаще всего присматривают за детьми люди «с улицы», то есть те, кому нужна подработка, и делают они это по своим личным представлениям. Поэтому теперь, когда есть так называемый «гост», самоучек в этой сфере должно стать меньше, да и ошибок, приводящих к судебным разбирательствам, можно будет избежать, - считает профессиональная няня Ксения Федорова.
Когда приходит время нанять воспитателя для ребенка, перед родителями встает вопрос: стоит ли ей доверять?
- Нужно понимать, что помимо стандарта, у каждой семьи свои регламенты: для кого-то важны, в первую очередь, внутренние качества человека, другие ищут няню, обладающую навыками педиатра, педагога, лингвиста, повара. Поэтому документ, на мой взгляд, направлен на регулирование трудовых отношений: есть определенные требования, обязанности, о которых знает соискатель при приеме на работу, - отметила преподаватель дошкольной педагогики и психологии Алия Рахимова.
- На что обратить внимание при выборе няни?
- Первая встреча с ней уже о многом может сказать: поздоровалась ли она с малышом, когда пришла к вам домой, какова манера общения. Люди могут быть разного социального статуса, но понимать жизнь одинаково. Интересуйтесь мнением будущей няни, поговорите с ней о ребенке. А также завершая собеседование, можно спросить, не хочет ли она что-то добавить. Ответ на этот вопрос раскроет кандидатуру с другой стороны.
Они бывают разные
Если же поиски без посредников не увенчались успехом, можно обратиться в агентства, подбирающие нянь по желаемым параметрам. Подобных кадровых фирм в Уфе немало.
- Кандидатов изначально берем с опытом работы в семьях, детских учреждениях и соответствующим дипломом. Конкретно по профилю не обучаем, но можем предложить пройти курсы по бесконфликтной адаптации, - рассказала нам директор одной из частных агентств по подбору персонала.
А есть и такие компании, где практикуется обучение кандидатур, кому прежде не приходилось иметь дело с педагогикой. После такого курса можно быстро повысить свой статус до сертифицированной няни. Список коммерческих услуг не ограничивается лишь присмотром за малышом, пока родителей нет дома. Среди популярных – автоняня, сопровождающая ребенка со школы и до дома, а можно нанять ее с проживанием и даже взять с собой в отпуск.
Агентства, как правило, привлекают клиентов тем, что их специализированная служба безопасности проверяет персонал на благонадежность, и если вдруг кандидат вас не устроил, гарантируют замену. Также предлагают воспользоваться пробными днями, прежде чем семья примет окончательное решение.
Плата за каждую отдельную няню может быть разной. Например, если вы согласны на ту, у которой нет опыта, заплатите от 100 рублей за час. А на воспитателя с профессиональными навыками будьте готовы выложить 150 - 250. За услуги подбора придется отдать отдельно.
В среднем, столичным няням предлагают зарплату при полной занятости до 40 тысяч рублей в месяц, а при частичной – половину суммы.
Индира МАГДАНОВА.