Что стоит "выеденное" яйцо

Будучи недорогим продуктом, куриные яйца часто используются покупателями как в качестве ингредиента различных блюд, так и в виде отдельного угощения. Бытует мнение, что качественное яйцо должно быть большим и иметь оранжевый желток, но правда ли это? Мы решили пройтись по местным супермаркетам и выяснить, что они предлагают уфимцам.
Первой точкой, куда мы заглянули, стал супермаркет «Райт» (ТРЦ «Мир»).
- Почем у вас куриные яйца? - обратились мы к проходившему мимо молочного отдела продавцу.
- От 64 рублей до 85. Самые дорогие имеют категорию - С0, потому что отборные, а остальные - С1 и С2. Всю продукцию нам поставляет Авдон.
Следующим магазином стала «Монетка». Заметив повышенное внимание к полкам с куриными яйцами, продавец решила рассказать о товаре:
- Все яйца из Авдона. В ассортименте - категория С1. Самые дешевые продаем поштучно по 6 рублей, а дорогие - по 71 рубль за десяток, поскольку они «халяль» (не понимаю, как это может распространяться не только на мясную продукцию, но и на яйца).
Следом мы перешагнули порог супермаркета «Магнит» (по ул. Бессонова). Здесь представлен не только авдонский продукт, но и чебаркульский. Цена варьируется от 60 рублей на С1 до 90 на С0.
Какая из разновидностей яиц является более качественной? С этим вопросом мы обратились к бывшему председателю совета холдинга «Агро-промышленная группа» Ярославу Шредеру:
- Цвет желтка не говорит о качестве яйца, поскольку зависит только от того, чем кормили курицу и где проходил выпас. Оранжевый может свидетельствовать как о том, что она питалась травой так и о наличии в рационе искусственных заменителей. Последние – сводят полезные свойства продукта к минимуму, а то и вовсе являются вредными для организма. Размер яйца говорит о возрасте курицы: маленькими несутся молодые, большими – старые. Соответственно, первые – полезнее. Как в крупных торговых сетях, так и на рынках, необходимо обращать внимание на штампы, свидетельствующие о том, что продукт прошел проверку, а также на срок годности. Если покупатель уверен в том, что курица совершенно здорова, то у него нет необходимости подвергать яйца длительной термической обработке, и он может употреблять их даже в сыром виде, что намного полезнее.
Юлия ГОЛОВИНА.
yuliya.golovina92@mail.ru
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