Мошенники в синих спецовках

Звонок в дверь прозвучал в рабочее время – сидела с ребенком на больничном и случайно оказалась дома.
- Кто там?
- Проверка газа!
За дверью – молодой человек в синей спецовке со знакомым значком «Газпрома», а вот предъявленный им документ доверия не вызывает. «Корочка» красного цвета продается в канцтоварах, на фото – человек в свитере, а не в спецодежде, печать смазана, да и название компании «Газ-контроль» не вызывает положительных ассоциаций.
- Я вообще-то квитанции от «Газпром газораспределение» получаю, – удивилась я, но мужчина уверенно прошел в кухню, не снимая обуви, и оттуда уже заявил, что они являются проверяющим подразделением.
Он невнимательно осмотрел плиту, газовый шланг, пощелкал непонятным прибором, который немедленно стал пищать и мигать.
- Вот, девушка, видите, все у вас плохо! – бодро заявил «газовщик» и стал заполнять какие-то бумаги. Я же лихорадочно разыскивала телефон диспетчерской службы в мобильнике – пришлось найти в Интернете.
- Превышение ПДК в воздухе, изношенный газовый шланг, - мужчина в спецовке смотрел строго и уже протягивал какой-то договор. – Подпишите, пожалуйста!
Как хорошо, что я всегда читаю документы! Информация заставила поперхнуться: согласно договору, на котором уже красовалась печать неизвестной компании, следовало оплатить 1800 за замену газового шланга и 3 тысячи – за установку газосигнализатора. Постойте, но ведь гибкая подводка для плиты стоит около 200 рублей! Да и подтверждения повышенному содержанию газа в воздухе мне не продемонстрировали. К счастью, я уже набирала номер диспетчерской.
- Нет, никакие проверки мы не назначали, - ответил диспетчер и уверенно заявил, что передо мной мошенник. Тот, к слову, немедленно стал собираться, быстро складывая документы и приборы в сумку. Я включила телефон на громкую связь: как раз в это время мне советовали гнать представителя неизвестной организации в шею и вызвать полицию.
«Газовщик» уже был у дверей, а я, проверив, не прихватил ли он чего, отправилась предупредить соседей-пенсионеров. Ведь случаев обмана пожилых людей немало: им не только навязывают по завышенным ценам ненужные приборы, но и обкрадывают. Только на прошлой неделе два мошенника, представившись сотрудниками газовой службы, похитили у 90-летней женщины все сбережения.
Юлия ПАХОМОВА.
juliapahomova@yandex.ru