Алешка – в родном городе!

Четырехлетнего Алешу в Республиканском детском доме №1 имени Ш. Худайбердина встретили как звезду. На него были устремлены видеокамеры и фотообъективы многочисленных корреспондентов, собравшихся в холле. И малыш почти не растерялся, щедро даря всем обаятельную улыбку, с порога заявил: «Я пришел в школу!».
До сегодняшнего дня мальчуган жил в Специализированном доме ребенка на улице Авроры, почти вся его маленькая жизнь, увы, протекала в казенных стенах, но там он был окружен вниманием медработников и воспитателей.
- Мы старались максимально облегчить его переезд в другое учреждение, - говорит педагог-психолог Раиля Галина, - он очень активный, развитый и общительный мальчик. Мы ему говорили,что он уже научился рисовать, петь, танцевать, а теперь пришла пора учиться чтению и счету. Поэтому он очень заинтересован обстановкой и, думаю, быстро адаптируется в детском коллективе.
Для тех же, кто провожает малыша на новое местожительство, расставание часто бывает болезненным: воспитатели, дефектологи, медицинские сестры, прощаясь с ним, каждый раз словно отрывают частичку своего сердца.
Кому-то такой праздник в честь одного маленького человечка может показаться излишне помпезным. Надо пояснить: раньше детей из Специализированного дома ребенка отправляли в другие районы республики, многие из них отрывались от привычной социальной среды, родных и близких.
- Два года назад детский дом получил лицензию на дошкольную деятельность, нас поддержало Министерство образования республики, - говорит заместитель начальника Управления по опеке и попечительству администрации Уфы Зульфия Фахриева, - теперь детки от 4-х до 7 лет останутся в своем родном городе, для малышей это важно в большей степени. Мы надеемся, что в последующем они попадут в приемные семьи или их усыновят.
Чтобы получить разрешение различных инстанций: от СанПина до Обрнадзора коллективу учреждения пришлось проделать большую работу.
- Для младших предусмотрен отдельный корпус, здесь условия, схожие с детским садом, только малыши находятся круглосуточно. За ними будут следить воспитатели, логопед, психолог, педиатр и медсестры, - рассказывает заместитель директора Денис Острожков. – В группе должно быть шесть человек, пока детей такого возраста вместе с Алешей трое.
Осуществить задуманное помогла и комиссия по гуманитарным вопросам и связям с общественностью.
Поэтому присутствие депутатов Горсовета и заместителя главы администрации Алины Сулеймановой стало закономерным итогом большой проделанной работы.
- Спасибо за теплый прием, - обратилась к педагогам и детям Алина Наилевна. – Алеша, теперь здесь твоя семья, где тебя будут любить, а мы будем навещать, наблюдать за твоим взрослением.
Депутаты Горсовета во главе с Иосифом Марачем вручили всем ребятам сладкие подарки в честь прошедшего Старого нового года.
После концерта, подготовленного силами воспитанников и сотрудников учреждения, гости отправились в дошкольное отделение.
Леша, нисколько не смущаясь, взял за руку вице-мэра.
- Вот тут я буду спать! - показал малыш кроватку, на которой красовалась подаренная ему плюшевая мышка. – А теперь пойдем чай пить.
По соседству с игровой комнатой располагается столовая, в ней и накрыли столы с угощением.
Детей долго упрашивать не пришлось.
- Я здесь живу с братом Владиком, - завела беседу четырехлетняя девочка с необычным именем Есения. – Он уже учится в первом классе.
Их мама лишена родительских прав, но иногда навнещает бабушка.
- Что самое вкусное вам дают? - спрашиваю я.
- Мороженое…, - почти хором отвечают дети. Вообще же питание в группе пятиразовое.
Обращаю внимание на бокалы ребят: на каждом выведено имя ребенка и нарисован герой известного мультика, у Есении, например, Лунтик.
Детишки рассказывали о своих увлечениях, как летом катаются на качелях, а зимой – спускаются с ледяной горки.
- Потехе – час, а делу - время, - перефразирует известную пословицу воспитатель Гульшат Бурангулова, проработавшая в детдоме 23 года, - занятия, как в садике, а потом тихий час, после четырех дня кто-то делает уроки, кто-то рисует.
Мы прощаемся с гостеприимным домом. Есть в этом визите и радость – за то, что Алешка остался в родном городе, и немного грусти: мальчишке так не хватает домашнего тепла. И как бы он ни был окружен вниманием, мечтает об одном - прижаться к теплой материнской груди. И мы очень надеемся, что этот славный мальчуган обретет самую искреннюю на свете любовь как можно скорее.
Светлана ЯНОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.