Новогодняя тревога

Сигнал о происшествии поступил на пульт диспетчера в 20 часов вечера. А через 30 минут к одной из высоток на проспекте Октября уже мчался спецавтомобиль Управления гражданской защиты населения города. По предварительной информации, из-за мороза лопнула труба отопления. И без отопления остался подъезд многоквартирного дома.
Таков условный сюжет ЧП, выезд на которое отрабатывают сотрудники Управления. На носу - новогодние праздники, для спасателей время усиленной работы.
- При температуре минус тридцать городской дом остывает примерно за 3-4 часа. Хорошо, если слесари успеют перекрыть систему, оставив кипяток внутри батарей. Но в данном случае вентиль вовремя не закрутили. Потому будем греть квартиры тепловой пушкой, - рассказывают специалисты.
По сценарию, им предстоит работать в тандеме с ремонтной бригадой тепловиков. Они прибыли на место аварии первыми, оценили ситуацию и запросили помощь спасателей.
О том, как организована работа в праздники, рассказала руководитель пресс-службы Управления гражданской защиты населения Яна Калинина.
- Пока уфимцы отдыхают, мы находимся на своих постах. Время напряженное, потому перешли на режим повышенной готовности. В случае чрезвычайной ситуации мы готовы задействовать резервы.
Если быть точным, то и спасатели смогут отдохнуть, но только по графику, сменяя друг друга. Таким образом у них получается держать руку на пульсе города практически беспрестанно. Кто знает, с чем придется столкнуться в эти дни? Потому готовы буквально ко всему, будь то пожар, ДТП или авария на сетях жизнеобеспечения.
- Разумеется, действуем в тесном сотрудничестве с другими городскими службами. Алгоритмы взаимодействия отработаны. Как правило, нас координирует информационно-диспетчерский центр, куда поступает информация и о звонках на номер 112, - продолжает Яна. - Бывает и так, что приходится входить в закрытые квартиры, где человек нуждается в помощи, находится без сознания. Делаем это в присутствии собственников жилья либо при участковом полицейском.
- Раз-два-три, елочка гори!- кричит веселая детвора. Повинуясь приказу маленьких уфимцев, пятнадцатиметровое дерево вспыхивает десятками разноцветных огней. Электрические гирлянды окутали хвойную красавицу до самой макушки. Подумалось: а что если она вспыхнет по-настоящему?
Главная праздничная площадка Советского района полна народу. Из громкоговорителей раздается объявление о скором запуске салюта. За безопасность огненного залпа и всего твечают дежурные огнеборцы.
- Фактически наше присутствие началось еще до начала сегодняшних гуляний – с осмотра территории. Отдельное внимание уделили электропроводке, - говорит начальник отдела профилактики пожаров УПО по Советскому району Никита Минаев.
Распределительный щиток трансформатора, как положено, находится в нескольких десятках метров. От него в разные стороны тянутся линии проводов – к елочной гирлянде, к иллюминации ледового городка, к музыкальной сцене.
Учитывая большое количество людей, кабель должен быть надежно заизолирован. Проверяются и автоматы защиты от перегрузки. Случись короткое замыкание, и они примут скачок напряжения на себя.
Отдельное внимание уделили осмотру салютной площадки. О мощности батареи сам за себя говорит тот факт, что разрывы происходят на высоте от 50 до 100 метров.
Сила отдачи заставляет пиротехников продумывать специальные крепления. Впрочем, даже установленные по всем правилам заряды не должны ставиться в прямой близости от гуляющих людей.
Иван БЕГМА.