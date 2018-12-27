Новогодняя тревога

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В Египте взорван туристический автобус В районе пирамид Гизы в Каире подорван туристический автобус, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс — Арабия". По данным телеканала, в результате взрыва есть погибшие и раненые. ...

Новогодний скетч Comedy Club про Путина пропал из соцсетей Новогодний ролик Comedy Club про президента России Владимира Путина удалили из соцсетей. На это в Twitter обратил внимание журналист Илья Шепелин. На видео отец рассказывает сыну сказку на ночь.