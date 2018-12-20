Коммунальный прогресс

Мобильные операторы предупредили о повышении цен

Повышение связано с изменением ставки НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. Tele2 изменит цены в некоторых тарифах также с 1 января. А "МегаФон" обновит цены с 9 января, то есть ...