Коммунальный прогресс

В сознании россиян за жилищно-коммунальным хозяйством закрепилась репутация «черной дыры», где бесследно исчезают народные деньги. И хотя проблем в этой сфере действительно хватает, нельзя не отметить серьезные улучшения, которые произошли в последние годы. Одни, такие как новый лифт или ремонт в подъезде, можно видеть каждый день, другие, к примеру, замену трубопроводов, модернизацию котельных и электросетей мы ощущаем косвенно в виде более надежной работы системы теплоснабжения, снижения потерь, менее частого и длительного отключения электричества. О наиболее масштабных проектах модернизации жилищно-коммунальной сферы решили рассказать «Уфимские ведомости».
Новые подъемники
С прошлого года в республике и Уфе резко возросли объемы замены изношенных лифтов в жилых домах. Если в 2016-м в региональном жилфонде была установлена 51 новая кабина, то в прошлом – 274, из них 146 в Уфе. В планах на этот год замена уже 608 кабин, в том числе 334 - в столице республики, что станет рекордом за всю историю города.
Столь высокие показатели связаны с эффективной работой региональной системы сбора и распределения средств на капремонт многоквартирных домов, а также с тем, что часть лифтового оборудования теперь устанавливается с рассрочкой платежа, обеспечивая рост объемов замены.
Жители домов, где недавно прошла замена лифтов, долго не могут привыкнуть к новым ощущениям – столь сильно различаются внутренний дизайн и удобство старых и новых кабин. Первое, что бросается в глаза – использование современных эргономичных и в то же время прочных материалов. И хотя по сравнению с девяностыми коммунальная культура граждан значительно возросла, от вандализма и сейчас никто не застрахован, что и было учтено в конструкции новых лифтов. Основной материал, которым отделаны стены кабины, – металлические листы, окрашенные порошковой краской, с которых легко смываются грязь и надписи. Кнопки выбора этажа также выполнены из металла и совершенно не боятся пламени зажигалок. Полезным нововведением стали поручни из нержавеющей шлифованной стали, очень удобные для людей с ограниченными возможностями здоровья и престарелых жильцов.
Современные лифты отличает не только новый дизайн, но и технические возможности. Так, в прежних моделях максимальная грузоподъемность составляла 320 килограмм, и если в кабину заходили пять взрослых людей, нередко срабатывала автоматическая блокировка лебедки подъемника. Сейчас разрешенная масса груза выросла до 400 кг, позволяя без проблем поднимать пятерых пассажиров. В системе закрывания дверей устанавливается специальный фотоэлемент, блокирующий их закрытие, если в проеме находится человек, животное или какой-то предмет. В старых конструкциях двери открывались лишь столкнувшись с препятствием, что было не очень удобно, да и небезопасно, особенно для детей и домашних животных. Сам подъем стал заметно быстрее – до 2 метров в секунду вместо прежних полутора, а система управления теперь обслуживает не один вызов, а собирает всех пассажиров, нажавших кнопки на этажах. Приятным дополнением служит голосовое информирование о прибытии на этаж и экономичное светодиодное освещение.
Котельные совершенствуются
Технический прогресс в сфере городского теплоснабжения особенно заметен в котельной №24 по улице Менделеева, обслуживаемой МУП «Уфимские инженерные сети». Два котла, установленные в 1972 и 1981 годах, соседствуют с новым, который пущен в работу в этот отопительный сезон. Первое, что бросается в глаза, – разница в форме и размерах. Новое оборудование значительно компактнее, и если котлы советского производства снаружи выложены огнеупорным кирпичом и чем-то напоминают деревенские печи, то современный представляет собой компактный стальной цилиндр. Но главное отличие заключается в системе управления – на смену многочисленным вентилям, задвижкам, датчикам и манометрам пришел электронный пульт с жидкокристаллическим дисплеем и клавишами управления.
- Два установленных в котельной старых котла имеют мощность по 8 гигакалорий, а новый один выдает сразу 20, при этом он экономичнее на 70 процентов, - поясняет начальник участка Кировского УИС Олег Мальков. – Таких показателей удалось достичь прежде всего благодаря компьютерной системе управления, которая просчитывает объемы подачи газа и воздуха для оптимального процесса горения. В старых топках часть топлива, если можно так выразиться, просто улетает в трубу, поскольку для управления работой котла используются только глаза и руки оператора, которые не могут сравниться с компьютером, способным максимально эффективно расходовать газ.
С началом отопительного сезона старые котлы котельной №24 были отключены, а снабжение потребителей обеспечивает только новый. Обслуживание и ремонт теплогенерирующих установок МУП УИС будет производить своими силами.
В целом для развития уфимской тепловой генерации на предприятии только в период с 2012 по 2017 год было заменено 19 котлов (10,5 % от общего числа на балансе), проведены капитальный ремонт 27 котлов и диспетчеризация 24 котельных (41 % от общего числа). Выведены из эксплуатации 3 неэффективных малых котельных, а одна средняя переведена в резерв. И эта работа будет продолжена.
Умные и надежные
В Уфе становится все меньше случаев отключения электроэнергии, а те, что все же бывают, устраняются намного быстрее, что стало прямым следствием реконструкции электросетей по проекту «Умные сети» (Smart Grid), позволяющему многократно повысить надежность снабжения потребителей и снизить потери при передаче электроэнергии. К концу реализации проекта, намеченного на 2020 год, возможность блэкаута – длительного отключения электроснабжения, будет практически исключена.
Создание «Умных сетей» в масштабе миллионного города – сложная техническая задача, но на данный момент проект Smart Grid уже реализован на 65 процентов. В его рамках завершены сборка и монтаж 800 ячеек трансформаторных и 540 распределительных подстанций. Это около 70 процентов всего запланированного объема. Помимо монтажа ячеек, прокладываются новые линии электроснабжения, идет охват потребителей «интеллектуальными» счетчиками. Реконструированы порядка 63 километров кабельных линий, 10 подстанций, 44 распределительные и 190 трансформаторных подстанций, установлены 45 тысяч приборов учета. Завершение проекта, запланированное через два года, даст множество плюсов для потребителей.
- Если раньше на устранение аварии в системе электроснабжения уходило в среднем около двух с половиной часов, то после внедрения «Умных сетей» время резко сокращается и не превысит часа, - поясняет начальник Центра управления сетями ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» Винер Сафин. – Благодаря автоматизированному контролю сетевого оборудования специальная компьютерная программа практически моментально определяет место возникновения сбоя и предложит дежурному оператору варианты переподключения потребителей к неповрежденным линиям, а тот в свою очередь выберет оптимальный вариант и восстановит электроснабжение по резервным сетям. Параллельно к месту аварии выедет ремонтная бригада, которая устранит повреждение.
Алексей ФАТЫХОВ.