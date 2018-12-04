На «сердечном парашюте»

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УПЦ получит автокефалию 6 января Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года. Об этом заявил представитель УПЦ Киевского ...

Евросоюз продлит антироссийские санкции Антироссийские ограничительные меры будут продлены ещё на 6 месяцев, передаёт РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в структуре Евросоюза. В свою очередь глава Евросовета Дональд Туск ...