На «сердечном парашюте»

На сайте «Открытая республика» появилась благодарность врачу. Галина Таньчева пишет: «Маме сделали операцию на сердце, заменили клапан в Клинике БГМУ. Операция проводилась командой кардиохирургов под руководством Владимира Ишметова. Я выражаю благодарность всей операционной бригаде и лично Владимиру Шамильевичу. Он не только отличный хирург, но и замечательный человек. После операции сам звонил и держал меня в курсе о состоянии здоровья больной, все объяснял. Вообще весь медперсонал отделения очень внимательный».
Владимир Шамильевич – заведующий отделением сердечно-сосудистой и рентгенохирургии, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии БГМУ.
- Сложность операции состояла в том, что необходимо было произвести протезирование клапана при фибрилляции предсердий. Также у больной имелись атеросклеротические бляшки. Хирургическое вмешательство длилось около трех часов, - пояснил Владимир Шамильевич. - Образно говоря, мы провели «капитальный ремонт»: удалили атеросклеротические наросты, устранили аритмию, прижигая очаги эктопической активности. До операции сердце не справлялось с работой. Еще год-два и оно превратилось бы в окончательно «изношенный двигатель».
Кардиохирург упомянул еще об одном нюансе: при избыточном весе не было времени на избавление от лишних килограммов, потому что в любой момент могла проявиться декомпенсация сердечной деятельности. Не каждый врач бы рискнул взять ее на операцию. А хороший результат – итог работы всей команды. Поскольку операция проводилась на открытом сердце, в ней были задействованы еще четыре высококвалифицированных специалиста. Очень важно, что отделение оснащено уникальным оборудованием – современной цифровой ангиографической установкой, которой позавидуют даже столичные клиники.
Скольких Владимир Шамильевич поставил на ноги за почти 20-летнюю практику, он никогда не считал. Для него каждый больной – на первом месте
Он ранее всех хирургов в республике провел транскатетерное протезирование аортального клапана, за что был удостоен символического «золотого скальпеля».
Уникальность в том, что процедура не требует наркоза и вскрытия грудной клетки. Искусственный клапан вживляют через бедренную артерию. Если раньше после операций на сердце пациенты еще неделю лежали в реанимации, то после подобного протезирования восстанавливались за двое-трое суток.
Суть операции проста: манипуляция проводится через прокол на бедренной артерии, биологический клапан доставляется к месту с помощью специальной системы доставки малого диаметра. Оказавшись на месте старого клапана, новый раскрывается (как парашют или зонтик) и сразу начинает работу. Прежний клапан при этом не удаляется: со всеми своими дефектами он служит хорошей основой для фиксации имплантированного. Операция пожилым больным (старше 70 лет) с тяжелым соматическим состоянием и с большим количеством сопутствующих заболеваний при эндоваскулярном протезировании, в отличие от открытой операции, занимает всего 1-1,5 часа и проходит под контролем ангиографической установки и эхо-кардиографическом контроле в условиях рентгеноперационной. Необходимость в искусственном кровообращении и глубоком наркозе отпадает, что также снижает риск неудачного исхода операции. Биологический протез устанавливается пациенту практически бессрочно — он рассчитан на 200 миллионов циклов открываний и закрываний, его долговечность равна природному аналогу. В итоге пожилые пациенты со множеством сопутствующих заболеваний, которым не давали разрешения анестезиологи-реаниматологи для открытой операции на сердце, получили шанс на новую жизнь.
И таких «сердечных парашютов» с каждым годом выпускается все больше.
Владимир Шамильевич - счастливый человек: потомственный врач, занимающийся любимым делом. У него крепкая дружная семья и четверо детей. Пока еще говорить об этом рано, но кто-то из них обязательно продолжит династию.
Ирина ШИПУНОВА.
На снимке: Владимир Ишметов (крайний справа) с первым учителем-наставником из Красноярска профессором Алексеем Протопоповым (в середине) во время проведения операции по эндоваскулярному протезированию клапана.