Детские деньги на взрослую покупку

- Мы брали ипотечный кредит в почти миллион рублей на покупку дома. Выплачивали ежемесячно чуть больше 8000. Посильно, но все равно брешь в семейном бюджете, - говорит уфимка Ирина Б. – Недавно написала заявление на погашение части займа материнским капиталом. Вся процедура заняла чуть больше двух месяцев и платеж сократился вдвое. Для нас это реальная помощь.
Свои жилищные проблемы за счет семейного капитала в республике решили уже более двухсот тысяч семей, в общей сложности им было выплачено 86,8 миллиарда рублей. Этот способ реализации сертификата держится в лидерах с момента запуска программы. А учитывая, что, по данным опроса ВЦИОМ, проведенного в этом году, каждый четвертый россиянин в ближайшие пять лет планирует приобрести жилье (44 % из них - с привлечением ипотечных средств), то средства материнского капитала по-прежнему будут востребованы для решения квартирного вопроса.
Тем более что требований к частичному или полному погашению долга не так много. Недвижимость должна находиться в России и улучшать жилищные условия. «Детскими» деньгами можно снизить основной долг или оплатить проценты, допустимо даже погашать два и более жилищных кредита. Однако если у семьи уже возникли просрочки и есть штрафы, погасить их за счет капитала не получится.
По закону жилье должно быть оформлено в долевую собственность родителей и детей. Если квартира и дом принадлежат только взрослым членам семьи, то в Пенсионный фонд необходимо предоставить нотариально заверенное обязательство о том, что доли будут выделены не позднее 6 месяцев после снятия обременения.
Ждать трехлетия «сертификатного» ребенка не нужно. При этом заемщиком может выступать любой из родителей при условии официально зарегистрированного брака. Владелец сертификата может отозвать заявление о досрочном погашении. Если положительное решение уже принято, сделать это необходимо в течение 10 рабочих дней.
Порядок погашения ипотеки
Шаг 1. Возьмите в банке справку о текущей задолженности.
Шаг 2. Подготовьте пакет документов для Пенсионного фонда и напишите заявление о распоряжении средствами семейного капитала. Образец можно скачать на официальном сайте Фонда.
Шаг 3. Подайте документы в территориальном отделении ПФР или ближайшем
Многофункциональном центре.
Шаг 4. Ждите ответа - стандартный срок рассмотрения 30 дней. В случае положительного решения примерно в такой же срок средства будут направлены на ссудный счет заявителя.
Шаг 5. Когда денежные средства поступят на счет, банк сделает перерасчет и выдаст новый график платежей заемщику. В случае полного досрочного погашения – справку об отсутствии долга.
Шаг 6. В том случае, если недвижимость не была оформлена в долевую собственность на всех членов семьи – включая детей, это необходимо сделать в течение 6 месяцев после снятия обременения с недвижимости.
Какие нужны документы
Для обращения в Пенсионный фонд потребуется заявление, которое можно скачать на официальном сайте Фонда. Сертификат, паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица, свидетельство о браке - в случае если оба супруга задействованы в сделке. Копия кредитного договора. В банке необходимо получить справку о состоянии ссудного счета, а в Росреестре - выписку из ЕГРН. В том случае, если объект не введен в эксплуатацию, потребуется копия договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию или копия разрешения на строительство
индивидуального жилого дома.
Меньше, да лучше
Погашение ипотеки материнским капиталом может быть выполнено несколькими способами. Направить его на ликвидацию основного долга. Такая схема, безусловно, наиболее выгодная для заемщика, так как снижается сумма кредита, а, следовательно, процент будет начисляться на оставшуюся его часть, что снизит общий размер переплаты и ежемесячных платежей.
Второй способ – оплатить проценты банка. Выгода кредитной организации здесь очевидна, а что же получает заемщик? Это может быть интересно тем, кто не планирует досрочного погашения кредита, так как взнос существенно снизит ежемесячные платежи.
Часто семья встает перед дилеммой: что выбрать - сокращение сроков кредита или суммы ежемесячных платежей. Экономисты советуют ориентироваться на график выплат. Если он дифференцированный, лучше сократить срок кредитования. При аннуитете, когда заемщик первые годы выплачивает в основном проценты, лучше выбрать сокращение ежемесячных платежей.
Хорошо если суммы сертификата хватает для того, чтобы покрыть весь кредит. Но перед тем, как навсегда распрощаться с ипотекой, обязательно проверьте условия договора со страховой компанией – предусматривает ли он возврат средств при досрочном расторжении. А также уточните в налоговой насчет полагающегося вам вычета. Обычно он составляет 13% выплаченной ссуды. Для его получения
необходимо посетить инспекцию, собрав нужные документы: заявление, декларация 3-НДФЛ; справка 2-НДФЛ, справка, подтверждающая расходы на покупку жилья.
Могут и отказать?
Формальные причины для отказа встречаются не часто, и если это случилось, всегда можно оспорить решение через суд. Правомерен ли отказ, решается в каждом случае индивидуально.
Чаще всего возникают вопросы при нарушении требований к организации, выдавшей кредит, или ошибках в документах. После справления оных допускается повторная подача заявления. Но есть причины, когда воспользоваться сертификатом не получится. Среди них: лишение родителя прав на ребенка, совершение заявителем преступления против его личности. Ограничения прав опекуна органами опеки и попечительства на пользование материнским капиталом.
Важно! На любом этапе кредитования клиент может досрочно частично или полностью рассчитаться с банком. Любое подобное действие со стороны заемщика не может облагаться штрафами и комиссиями, так как это противозаконно.
Рефинансирование кредита
Рефинансирование - замена одного долгового обязательства на другое с более выгодными условиями. Чаще всего при этом меняется и цель кредитования.
Что и стало камнем преткновения при использовании средств материнского капитала для частичного или полного погашения ипотеки.
Несмотря на то, что с июня 2018 года вступило в силу постановление №631, четкий алгоритм остается неотработанным. При ефинансировании заключается договор на погашение обязательства перед третьим лицом, а не на покупку недвижимости, как
предусмотрено законом о материнском капитале. После получения ссуды в новом банке и погашения первичной ипотеки, возникает необходимость исполнить нотариальное обязательство – то есть выделить в залоговом жилье доли несовершеннолетним членам семьи. Такая сделка несет в себе риски для кредитора, так как если будет доказано право несовершеннолетних детей на используемую в качестве залога недвижимость, он может не вернуть свои деньги. Поэтому банки пока еще неохотно используют эти инструменты. Лучшим решением будет обращение в ряд крупных финансовых организаций, которые сотрудничают с Пенсионным фондом России.
Екатерина МАРКОВА.