От больниц до заводов

Вчера прошли публичные слушания Стратегии социально-экономического развития Уфы до 2030 года. С момента ее опубликования на сайте администрации города от граждан поступило 85 предложений. 28 человек заявили о своем желании выступить на публичных слушаниях.
- Стратегия – документ общественного согласия, и сегодняшнее мероприятие направлено на дальнейший сбор предложений. Большинство из них касаются проблем городского хозяйства, жилищно-коммунальных услуг, рынка труда, - объяснил один из разработчиков, директор Института социально-экономических исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН Дамир Гайнанов. - Они будут систематизированы и внесены в корректировку плана.
В проекте пять основных блоков: анализ социально-экономического развития Уфы, стратегическое видение потенциала города, приоритетные направления, проекты и прогноз социально-экономического развития до 2030 года, организационно-экономический механизм управления реализацией Стратегии.
Гайнанов сообщил о предложениях депутатов Горсовета, которые уже были обработаны. Так, проверена информация по запросу депутата Андрея Носкова по инвестиционным проектам, реализуемым промышленными предприятиями. По запросу депутата Ирины Николаевой уточнена совместно с Минздравом РБ потребность города в медицинских учреждениях. Также включено в программу предложение о строительстве тропы здоровья – такое предложение внесли депутаты Светлана Родионова и Филюс Ишбулатов.
- Те предложения, которые выходят за компетенцию органов местного самоуправления, мы будем решать вместе с республиканскими и федеральными органами власти, - уточнил Дамир Гайнанов. – Просьбы уфимцев, касающиеся конкретных территорий, объектов, будут учтены при разработке Генплана. А приступят к нему уже в январе 2019 года.
- Стратегия согласуется с основными целевыми направлениями и показателями республики и Российской Федерации, - отметил председатель городского Совета Валерий Трофимов. – Все предложения направлены на улучшение жизни уфимцев. Мы хотим в перспективе жить в городе, созданном вместе.
Зиля БАДРИЕВА.