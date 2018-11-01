Близкий горизонт Мустая

В Башкирском государственном театре кукол в преддверии юбилея народного поэта с успехом прошла премьера спектакля о его жизни и творчестве - «Мустай Карим. Близкий горизонт».
Постановка позволяет глазами поэта увидеть его родную деревню – Кляшево, Старшую Мать и односельчан, пережить первую любовь и ужасы войны.
Постановку высоко оценила дочь поэта:
- Спасибо за то, что так бережно отнеслись к творчеству моего отца, — сказала после премьеры Альфия Мустаевна. — Мне кажется, в развитии театра наступает новая эпоха. Я вспоминаю те времена, когда был и «Прометей», «Белый пароход», вы можете достичь еще большего, у вас великолепный коллектив».
- К разным юбилейным датам еще при жизни Мустая многие театры задумывали создать спектакль не по его пьесе, а про него, - говорит главный режиссер спектакля Альберт Имаммутдинов. - Признаюсь, был большой страх и ответственность: написать, рассказать про такого человека.
Над музыкальным оформлением трудился композитор Урал Идельбаев, консультировала Шаура Гильманова, над хореографией работала Светлана Аюпова.
- Светлана Рифовна очень тонко чувствует синтез слова и пластики, очень чуткий человек, - хвалит свою команду режиссер. - Удалось вовлечь в работу над спектаклем одновременно двух художников: Анису Туманшину и Ильнура Слявчина. У них было два взгляда на Мустая. Аниса работала над множеством спектаклей для ребят – ее наив очень хорошо уложился на детство и юность Мустая. Слявчин же выбрал юность, войну, вторую половину спектакля. Две эпохи отображали два художника, и это, как мне кажется, только обогатило постановку.
Шаура Гильманова очень помогла на начальном этапе - взять верный импульс, вектор и направление. Предоставила документальные записи. Обычно мы спектакли готовим за три-четыре месяца, а над этим работали около года, воплотив самый крупный проект десятилетия.
В финале спектакля на сцене появляется «настоящий» Мустай, такой, каким мы все его запомнили, – держит плащ, как живой, складывает руки на коленях.
- Исполнитель роли Мустая долго наблюдал за пластикой, изучал хроники. Мы понимали, что полностью копировать нельзя, но узнаваемые приемы он взял, - объясняет Альберт Иммамутдинов.
Стоит отметить, что все артисты, занятые в спектакле – кукольники.
- Живой план - не частое явление для артистов, и в первое время было сложно. Есть такое понятие как «комплекс кукольника», когда он долгое время работает скрытно, за ширмой, и ему очень сложно сломать своеобразный барьер, показаться в живом плане и существовать на сцене органично, - рассказывает режиссер. - Артисты растут в хорошей драматургии, если она интересно реализована, самим артистам нравится: есть большой шанс, что зрители получат столь нужные эмоции и будут вовлечены в процесс спектакля.
В Театре кукол не часто, зритель является соучастником творчества, особенно взрослый зритель. Живые эмоции от кукол – высший пилотаж кукольника, когда он через неживой материал может задеть живую душу, когда владеет зрителями посредством голоса, кукловождения, заставляя радоваться, сопереживать.
В репертуаре театра спектакль «Мустай Карим. Близкий горизонт» вновь появится в 2019 году.
Как прокомментировала пресс-секретарь Диана Гараева-Рахматуллина, пока уфимский зритель не готов к тому, что есть постановки для взрослых и не всегдапонимает, что Мустай Карим - не для детей, это - взрослый спектакль.
- Зритель «раскачивается», начинает работать сарафанное радио, и люди подтягиваются, - говорит Диана. - Спектакль для взрослых, да еще и про Мустая Карима - особенный. Но, кто приходит, не разочаровывается: спектакль держит в напряжении до конца, у многих на глазах в финале слезы, и в конце люди подходят и благодарят. «На Мустая» идут постоянные зрители драматических театров, и потому многим из них непривычно то, что актеры работают в непропорциональных туловищу масках. Только к середине спектакля они к ним привыкают. Но маска - непременный атрибут Театра кукол, и никакого диссонанса она не вызывает. Спектакль богат спецэффектами и новыми техническими возможностями, что вызывают восторг, особенно у молодой аудитории.
Розалия ВАЛЕЕВА.
Фото Валерия ШАХОВА.