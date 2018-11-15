«Что ж, мы – на зимние квартиры» ?

11 ноября футбольный клуб «Уфа» сыграл на стадионе «Нефтяник» заключительную домашнюю игру уходящего 2018 года. Сыграл достойно, выиграв у самого популярного российского клуба со счетом 2:0.
Текущий сезон для главной футбольной команды нашей республики оказался одновременно и сложным, и интересным.
Начало
Старт уфимцев порадовал болельщиков – после двух матчей в их активе была ничья с прошлогодним чемпионом «Локомотивом» и разгром «Анжи» - 3:0. Вкупе с удачным дебютом в Лиге Европы, (прошли словенский клуб «Домжале») ожидания у любителей футбола республики были полны оптимизма.
Битва на два фронта
Но затем пошла серия неудач. Плотный график из-за выступлений в еврокубке сыграл с подопечными Сергея Томарова злую шутку: играть два матча в неделю уфимцы не привыкли, да и молодому главному тренеру эффективно управлять командой удавалось все меньше.
В итоге с трудом пройдя люксембургский «Прогрес» во втором раунде ЛЕ, уфимцы в дальнейшем не смогли выбить из розыгрыша знаменитый, но с каждым годом слабеющий шотландский клуб «Глазго Рейнджерс».
В чемпионате России последовала серия из 5 поражений подряд. Начались все более настойчивые разговоры об отставке Сергея Томарова.
Период стабилизации
Когда «Уфа» освободилась от выступлений на европейской арене, дела во внутреннем первенстве чуточку наладились, и команда стала набирать очки. Правда, преимущественно через ничейные результаты. В этот период в шести матчах «Уфа» четырежды сыграла вничью, по разу выиграла и проиграла. Однако ситуация оставалась тревожной: клуб балансировал от зоны прямого вылета до стыковых матчей. Начал нервничать генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов, но с упорством поддерживал молодого наставника, с которым работал вместе еще в мини-футбольном «Динамо-Тимали». Но ведь необходимо любой ценой сохранить место в премьер-лиге...
Об этом, кстати, Газизов обмолвился в интервью:
- Команда в ФНЛ не вылетит!
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И как когда-то перед решающей игрой с тем же московским «Спартаком» в сезоне 2015-2016, Евгений Перевертайло сам ушел в отставку с поста главного тренера «Уфы», чтобы взбодрить команду, так и сейчас то же самое проделал Сергей Томаров. Было видно, что груз ответственности совсем придавил его, и бразды правления перешли в руки Дмитрия Кириченко. Дмитрий Сергеевич - заслуженный мастер спорта, в свое время играл на очень высоком уровне, был лучшим бомбардиром российского чемпионата, забивал и в сборной России. Да и опыт работы помощником одного из лучших тренеров страны Курбана Бердыева был как нельзя кстати. Неоднократно Кириченко замещал его в «Ростове». Словом, замена оказалась качественной, но, возможно, чуть поздноватой.
В результате на поле мы увидели сплоченную команду, которая уверенно додавила авторитетного соперника и, надеемся, внесла перелом в непросто складывающийся сезон.
В оставшихся трех матчах этого года, которые пройдут на выезде - Оренбурге, Краснодаре и с прямым конкурентом в борьбе за выживание в лиге махачкалинским «Анжи», 3-4 набранных балла «горожанам» перед уходом на «зимние квартиры» вполне подошли бы. Ждем хорошей игры и пополнения очкового багажа команды.
Марат ЛУТФРАХМАНОВ.