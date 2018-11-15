Здесь рождаются газеты

В ваших руках – свежий номер «Уфимских Ведомостей». Знакомство с ним почти наверняка состоялось благодаря почтальону или продавцу в газетном киоске. Но это –кульминация, завершение целой цепочки действий. Чтобы узнать, как рождается газета, мы с вами отправимся в цех издательства Башкортостан.
Ночная смена
Редакция остается позади. Минуя бесконечные лестничные переходы, чувствую запах краски. На часах – восемь вечера, и станки еще только запускаются.
Взору предстает настоящее производство: стальные гиганты механизмов, баки с чернилами, неподъемные бумажные рулоны.
Обслуживает это хозяйство бригада из шести человек, включая мастера.
Разговор с печатником Фанилем Ясабиевым происходит на пункте управления оборудованием. Который выглядит довольно впечатляюще: широкая приборная доска с разноцветными лампочками, рычажками и тумблерами.
- Здесь регулируются все параметры печати. Какую краску пустить в кулер, насколько сильно натянуть бумажное полотно, какие страницы пропускать, какие – нет, размер полей и так далее. Одновременно можем печатать две газеты, всего же за смену их бывает более десяти, - рассказывает специалист.
В работе любого производства есть своя специфика. Например, это работает в вечернее и ночное время. Все здесь подчинено расписанию: в половину девятого поступает заказ на одну газету, затем на другую, третью...
Пока коллеги настраивают оборудование и заливают краску, зарядчик Абдулхай Нагимов помещает в специальный отсек первый рулон бумаги. В глаза бросается маркировка длины полосы – 8900 метров.
- Раньше печатали много рекламных газет, тогда расход материалов был очень большим. А сейчас остались только СМИ, работы стало меньше. За смену уходит около тридцати рулонов, - рассказывает он.
Считаю навскидку - получается почти 270 километров свежих газет. Начинаются они с пробной распечатки. Едва она появляется, ее придирчиво осматривают на наличие брака.
Но вот начинают печатать «Российскую газету». Попрощавшись с цеховиками, спускаюсь вниз, туда совсем скоро побежит конвейерная лента.
«Утренняя газета»
- Документы готовим заранее, еще до поступления заказа. Пока одни сотрудницы готовят накладные, другие упаковывают печатную продукцию, - рассказывает начальник цеха экспедиции печати Эльмира Давлетбаева.
Всевозможные «Сканворды», «Полезные советы» и подобные развлекательные издания, которые мы видим в отделениях почты, изначально прибывают сюда. Это же касается и многих журналов.
- Вот, например, накладная отделения № 59: одиннадцать журналов по подписке и 1393 экземпляра в розницу, - рассказывает оператор Альфия Кулиева.
Но вот оживает конвейер. Сортировщицы уже заняли вдоль него свои места. Работы у них хватает: 27 районов республики, 12 уфимских отделений связи. И уже утром каждый читатель сможет получить свежий номер.
Стрелка часов переваливает за одиннадцать вечера. С улицы слышен рев мотора – подъехал первый из нескольких грузовиков. Пока водитель готовит кузов, цеховики открывают люки в стене. Еще минута – и первая пария газет уходит вниз. Ближе к утру они окажутся в Белорецке.
Некоторые из машин заберут не только газеты, но и распакованные заранее квитанции за коммунальные услуги. Недалеко от стены их целый поддон, высотой в полтора метра. На бланках каждой из коробок – разные города республики.
- Всего здесь работают 55 человек, в основном сортировщики и операторы. Разумеется, есть и слесари-ремонтники, они поддерживают в исправном состоянии оборудование. Конечно, новой техническую часть не назовешь. Но благодаря их высокому профессионализму нам удается обходиться без сбоев. Хотя помню, как-то был случай, что среди ночи пришлось вызывать слесарей с центрального почтамта. Но серьезной задержки удалось избежать, - резюмирует Эльмира Давлетбаева.
Иван БЕГМА.