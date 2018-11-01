Лекарство от черствости

Здоровье не купишь ни за какие деньги. Но есть лекарства, на которые не у всех хватает денег, хотя они существенно облегчают нашу жизнь. Об этом нам с завидной регулярностью сообщают читатели. И мы отправились в аптеку.
Скажем сразу: «предгриппозного апокалипсиса» не предвидится. Если в прошлом году в период эпидемии не доставало масок, то сейчас нас заверили, что их закупили в достаточном количестве. А приближение «вирусных атак» чувствуется, хотя эпидемия ожидается к концу декабря. Простуженных в аптеках значительно прибавилось. Спрашивают кагоцел, полиоксидоний, тантум-верде. Эти препараты у всех на слуху благодаря рекламе, и как ни странно, люди ей доверяют. Запасаются «оксолинкой» и бронхомуналом.
По словам провизоров, чаще всего спрашивают «сердечные» - корвалол (от 17 до 19.40 руб.) и валокордин (от 116). Большой популярностью пользуется кокарбоксилаза – очень распространенный препарат для восстановления сердечно-сосудистой системы (от 123 руб. до 131). Тем не менее эти лекарства не входят в список жизненно необходимых и важнейших препаратов.
- Вроде бы и не дорого, но я без них не могу, в среднем в месяц уходит до тысячи, - признается Рашида Аликовна. – А с моей пенсией в восемь тысяч это существенная сумма.
- Дешевые препараты постепенно исчезают: их невыгодно производить. Хотя мы в них заинтересованы: берут много, выручка от них неплохая, - пояснила сотрудник отдела льготного обеспечения государственной аптеки Эльмира.
- Еще недавно приходили льготники с диабетом, бронхиальной астмой, рассеянным склерозом, муковисцидозом, онкологией. Ругались, требовали, но мы на ситуацию повлиять не можем. За поставки ответственен Минздрав, посоветовали им обращаться туда или на сайт Росздравнадзора.
А уфимцу Ивану Петровичу заменили бесплатные препараты на дешевые аналоги. Так называемые дженейрики.
- После курса лечения в кардиоцентре по поводу мерцательной аритмии, врач рекомендовал мне целый комплекс препаратов: что-то от тахикардии, что-то от гипертонии. А в поликлинике терапевт выписал рецепт совсем на другие, говорит, мол, основной компонент один и тот же. Но аналоги не подошли: подскочило давление, сердце опять «забарахлило». Не стал ничего выяснять. Сейчас вот закупил то, что нужно, на свои деньги, - сообщил он.
У Екатерины, с которой мы столкнулись в одной из аптек, серьезное заболевание – системная красная волчанка, ей нужны специфические препараты, подавляющие иммунитет. Но необходимый циклофосфан приходится разыскивать по всему городу, то же касается и противоопухолевого препарата с заживляющим действием, эндоксана.
– Проблема системная, начинается со стадии планирования закупок препаратов, организации работы в самом министерстве, - считает старший помощник прокурора Октябрьского района Уфы Роман Османов. – В августе поступило обращение от гражданки Г., ее ребенку 2009 года рождения, больному диабетом, требовалось чаще измерять уровень сахара. Врачебная комиссия рекомендовала выписать больше тестовых полосок. Однако увеличение расходного материала нужно было согласовать с Минздравом, но в ведомстве даже не ответили на запрос. Сейчас иск рассматривается в суде.
- Чиновники от Минздрава должны понимать, что за каждым «льготным рецептом» стоит чья-то жизнь, - говорит руководитель организации «Хантер-синдром и другие редкие заболевания» Элеонора Романова. – Долгие годы мы добивались, чтобы «Хантер-синдром» был включен в список орфанных, за это время я потеряла сына. Хождение по судебным инстанциям никак не способствует улучшению состояния больного, не прибавляет сил матери, борющейся за ребенка.
Лариса ЛЕБЕДЕВА.