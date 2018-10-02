Системный характер здоровья

Социальные сети всколыхнула история школьницы, страдающей диабетом первого типа. Жизненно необходимым условием для ее здоровья являются инъекции инсулина, которые приходится делать и во время уроков. Однако учительнице показалось, что медицинские манипуляции становятся для одноклассников травмирующим фактором. Уколы ребенку приходилось делать… в туалете.
- Диабетик в школе словно наркоман, которому надо прятаться со шприцем инсулина в коридоре или туалете. Ведь в классе укол делать нельзя, а то учителю надо брать на себя ответственность, а в медицинском кабинете тем более, так как вся ответственность будет на медсестре, - написала на своей страничке социальной сети мама девочки.
Есть предел
Конечно, не все учителя позволяют себе так обращаться с неизлечимо больными детьми, предоставляя им возможность совершать необходимые манипуляции в укромном уголке класса или в медкабинете.
Однако ситуация с медицинским обслуживанием в школах порой достигает критического рубежа. В уфимских образовательных учреждениях немало тревожных факторов, свидетельствующих о недоработке в этой сфере. Об этом рассказал начальник отдела охраны здоровья населения администрации города Радиф Сабиров на оперативном совещании в мэрии.
- На территории города 128 общеобразовательных учреждений, где учатся более 118 тысяч детей, - сообщил он. - Почти во всех есть медицинские кабинеты, лишь школа №142 получает необходимую медпомощь в СОШ №19, расположенной в том же здании. В процессе оформления находятся лицензии на осуществление медицинской деятельности у лицеев № 160 и № 161. Все остальные учреждения имеют действительные на сегодняшний день лицензии. Заключены договоры с медицинскими организациями о совместной деятельности по медобслуживанию детей. В связи с тем, что на период реконструкции школы №44 ученики размещены в центре образования № 15, школе № 41 и школе № 110, их медицинское обслуживание проводится по месту реального обучения.
Как есть и как должно быть
От себя добавим, что статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрены нормативы штатных единиц для открытия кабинетов медицинской помощи – они приведены в приложении 2 к приказу Минздрава России № 822н. Согласно документу, врач-педиатр (фельдшер) должен обслуживать 1000 несовершеннолетних в общеобразовательных или профессиональных образовательных организациях, а медсестра – 100 детсадовцев или не более 500 школьников.
По словам Радифа Сабирова, за общеобразовательными учреждениями в настоящее время закреплены 62 врача и 87 медицинских сестер. На 118 тысяч детей персонала явно не достаточно.
В детских садах города ситуация еще более печальная.
Как известно, в городе 224 дошкольных учреждений, которые посещают более 63,5 тысяч детей. В 16-ти из них медицинская помощь не осуществляется: 5 детсадов располагаются в приспособленных помещениях, где для медкабинета просто не нашлось места, в 11-ти нет лицензии, а в 8-ми медблоки закрыты ввиду несоответствия требованиям СанПиН и нуждаются в реконструкции. Три учреждения ожидают оформления документов.
Наличие оборудованного помещения не всегда становится залогом качественной помощи – здесь не обойтись без специалистов, которых остро не хватает: официально существует 326 ставок медсестер, фактически же работает 191 человек. Должность «доктора Айболита» в садике молодежь не привлекает, ведь за эту работу даже не начисляют стаж, положенный медработнику, да и зарплата оставляет желать лучшего.
Открытый вопрос
Администрация города неоднократно направляла письма в Министерство здравоохранения РБ о передаче штатов медицинских работников из отрасли образования в сферу здравоохранения, т.е. в территориальные поликлиники города, подведомственные Министерству здравоохранения – это позволило бы медсестрам получать причитающиеся надбавки, и должность стала бы более привлекательной. Как следует из ответа Минздрава, вопрос передачи штатов медицинских работников дошкольных образовательных организаций находится на рассмотрении в правительстве РБ.
Конечно, каждое дошкольное учреждение заключает договоры о совместной деятельности с медицинскими организациями, но в экстренных ситуациях это не поможет. Очевидно, что проблема носит системный характер и требует решения на самом высшем уровне
Юлия ПАХОМОВА.