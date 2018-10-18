Картофель белый, красный и… зеленый

Городской житель привык запасаться овощами в магазинах и на ярмарках . Тем более сейчас наступил сезон нового урожая. Прилавки изобилуют разносортными овощами, среди них особой популярностью традиционно пользуется картофель, который мы привыкли считать «вторым хлебом». Если деревенским жителям, выращивающим его самостоятельно, даже в голову не придет сомневаться в качестве овоща, то горожанам впору задуматься: какой продукт они покупают. Наш корреспондент провел свое небольшое расследование на эту тему.
Первой в поле его зрения попала «Лента» в ТЦ «Яй».
- Почем у вас картофель и откуда он? - поинтересовались мы у продавца, который занимался фасовкой.
- Привозим из Самарской области. Цена варьируется: эконом-вариант обойдется в 6,99 рублей, а максимальная без карты составит 26,31, - услышали мы в ответ.
Затем заглянули в «Магнит» на улице Пархоменко, сотрудник которого любезно рассказал о ценовом разбросе:
- Минимальная у нас 17,90 рублей, а расфасованный картофель в сетке продаем за 22,90. Поставляет его Стерлитамак.
«Пятерочка» стала третьей точкой, куда мы зашли. В ходе диалога выяснилось, что у магазина несколько поставщиков корнеплода:
- В числе городов, из которых привозят продукт – Новороссийск. Самая низкая цена 16,99, а высокая – 34,99 рублей, - объяснила нам продавец.
Цены в сетевых магазинах варьируются в зависимости от ряда факторов: от сорта, фасовки и даже от того, помыт картофель или нет. Сервис поддерживается на уровне, но и здесь без нестыковок не обошлось. Подходим к администратору торгового зала одного из супермаркетов с вопросом: «Почему один картофель дороже другого?». В ответ слышим объяснение: оказывается, красный ценится выше белого. Но вместо светлых мы увидели клубни зеленоватого цвета. Не заплатит ли покупатель своим здоровьем, сэкономив деньги в этом магазине?
- Картофель зеленеет из-за длительного нахождения на солнечном свету. При этом в овоще образуется вредное для организма вещество соланин, которое опасно в сыром виде, но разлагается при варке, - рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, доцент БГАУ Александр Гусев. - Если же картофель темнеет, то это свидетельствует о наличии в основном грибных (как правило фитофтороз) вирусных и бактериальных инфекций. При недостаточных очистке и тепловой обработке человек рискует получить отравление. Если сравнивать товар местных поставщиков с зарубежным, в первом можно быть уверенным больше, чем в привезенном, например из Турции и Аргентины. Успешно со своей задачей справляется, например ГУСП Совхоз «Алексеевский», производящий собственные овощи, в том числе и картофель местных сортов. Что касается наличия в продукте пестицидов или гербицидов, то определить «на глаз» чем «удобряют» картофель на бытовом уровне невозможно, поскольку внешние признаки говорят только о его сортовой принадлежности. Для точного определения необходима специальная химическая и микробиологическая экспертиза. Так, что при покупке овощей и картофеля необходимо иметь достоверную информацию о технологии и производителе.
Юлия ГОЛОВИНА.