Родное сердце

По донорству органов Башкортостан занимает восьмое место в России. По трансплантации почки мы третьи в стране, печени и сердца – находимся на 13 месте. Безусловно, залог успеха любой операции зависит от профессионализма и золотых рук хирурга. А ими республика гордится. Сегодня мы беседуем с главным внештатным трансплантологом РБ Рифатом Рамзиловичем Нуриахметовым, список профессиональных достижений которого внушает большое уважение.
Он - выпускник педиатрического факультета Башкирского государственного медуниверситета, проходил интернатуру, клиническую ординатуру по хирургии на базе РКБ им. Г.Г. Куватова, куда в 2009-м принят на должность врача-хирурга в отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. С 2011 года переведен в хирургическое отделение №5 (отделение трансплантации органов) и вот уже почти четыре года заведует им. Неоднократно проходил усовершенствование в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, участник международных конференций ESOT (Бельгия, Испания). Автор 25 научных работ, в том числе 1 патента. Является членом профильного комитета МЗ РФ по трансплантологии, отличник здравоохранения РБ, врач-хирург высшей категории.
- В 2016 году мы отмечали 20-летие нашей службы, - говорит он. -Проанализировали все исходы. Результаты нас порадовали: они не хуже, чем в Европе. В 95 процентах случаев трансплантации почки наблюдается годичная выживаемость, а пятилетняя – в 76 процентах случаев. По печени пока мало пациентов, для статистики выборку сделать нельзя.
С 2013 года мы сделали 13 трансплантаций печени,16 пересадок сердца. Люди теперь живут обычной, полноценной жизнью, работают.
В последние два года наблюдается рост трансплантаций не только в России, но и в республике. В настоящее время пересадка органов - рутинная операция, полноценный вид медицинской помощи. В листе ожидания донорских почек находится 150 реципиентов, ждут пересадку печени 67, сердца - 17 человек.
Самый «капризный» орган - почка. Каждому реципиенту, который находится в листе ожидания, мы проводим типирование, создаем генетический паспорт. Взять человека с улицы, а затем его орган пересадить другому просто невозможно – будет отторжение. Печень более «толерантна», требуется лишь совпадение по группе крови и антропометрии донора и реципиента. Пересадка почки – уже обычная операция, но и тут есть свои нюансы, почка бывает с тремя, четырьмя сосудами, с разными архетипами, могут быть проблемы с сосудами у самого реципиента… Одним словом, хирургам нужно постоянно учиться.
- Кто может стать донором?
- Закон о трансплантации действует с 1992 года и морально устарел. В нем прописана презумпция согласия. То есть мы все по умолчанию являемся донорами, если нет отказа родственников. В самом законе не прописан регламент отказа или добровольного согласия. В новом, который обсуждается с 2011 года и в этом году ожидается, что он будет внесен в Госдуму, также предполагается презумпция согласия, но в нем уже будет реестр отказов.
- Может ли донорский орган дожидаться своего реципиента?
- Нуждающиеся в пересадке есть всегда. От всей потребности мы закрываем только 10 процентов. Лидер - Испания: там происходит 38 изъятий на миллион населения, в России -3,8, в нашем регионе – 5,6 изъятий. Значительный шаг вперед в трансплантологии в не самой развитой стране Европы произошел благодаря тому, что работу в этом направлении здесь начали еще 30 лет назад. Играет свою роль и религия: испанцы католики, каждое воскресенье ходят в храм – а на дверях там написано: «Уходя на небеса – оставляйте органы здесь – на земле они нужнее».
- Что надо сделать, чтобы переломить недоверие людей к пересадке органов?
- Трансплантация – высокотехнологичная операция. Ее не сделать в районной больнице. И пересадку не утаить. Например, при пересадке почки задействовано более 120 человек! Об этом знают все: от главврача до санитарки. А также судмедэксперт. Уведомляется прокуратура, проводится консилиум, состояние оценивается неврологами, используются особые газовые тесты - целый протокол… Фиксируется смерть мозга это приравнивается, что к смерти человека.
- Какие цели стоят перед службой трансплантации сегодня?
- Перед нами стоит задача – увеличить их число и освоить новые виды – пересадку поджелудочной железы. Это вызов для нас, но мы к нему готовимся. Планируем провести такую операцию в ближайшие два года.
Розалия ВАЛЕЕВА.