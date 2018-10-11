Как обойтись без лекарств?

Осень - пора простудных заболеваний. Как избежать гриппа и ОРВИ - наш разговор с врачом аллергологом-иммунологом РКБ им. Куватова, кандидатом медицинских наук Альфиром Фаюршиным.
- На что нужно обращать внимание для профилактики гриппа и ОРВИ?
- В первую очередь следует привиться. А чтобы реже болеть, употребляйте продукты, богатые антиоксидантами и витамином С, тогда вполне можно обойтись без лекарств и препаратов. Они есть в овощах, фруктах, специях, отрубях, бобовых. Пейте зеленый чай с имбирем, приобретите в аптеке настойку лимонника, элеутерококка, эхинацеи. Возьмите сухое сырье и, следуя рекомендации, сами приготовьте питье, если спирт вам противопоказан. Рекомендую очень эффективное средство - прополис. Этот продукт пчеловодства можно приобрести на медовых ярмарках и, приготовив прополисное молочко или масло, употреблять в течение месяца.
Не стоит пренебрегать утренней зарядкой и контрастным душем. Несмотря на то, что все мы торопимся утром на работу, постарайтесь встать пораньше и потратить на это минут 15.
- Как вы относитесь к вегетарианству?
- Мы проживаем в достаточно суровых климатических условиях. Если, скажем, южане могут изредка включать в свой рацион мясо, то нам зимой, проще говоря, чтобы не замерзнуть, необходимо значительное его количество. Собственно, для нормального функционирования организма в любое время года необходимы белки. При их расщеплении образуется строительный материал для иммунной системы. Вегетарианцы, по нашим наблюдениям, более подвержены простуде и бронхо легочным заболеваниям. Чтобы поддержать нормальный энергетический обмен, они волей-неволей употребляют больше углеводов, однако равноценной замены не происходит. Безусловно, не стоит пренебрегать мясом в холода, но и налегать на него чрезмерно не следует. Все должно быть в умеренном количестве. Мясоедам настоятельно рекомендую делать разгрузочные дни, хотя бы раз в неделю употреблять рыбу и морепродукты. Недаром в свое время в заводских и студенческих столовых устраивали «рыбный день».
- Стоит ли употреблять сало?
- Если нет проблем с желудком, печенью и поджелудочной железой, несомненно. Оно очень полезно для сердечно-сосудистой системы. Бытует мнение, что сало есть не что иное, как повышенный холестерин, но это не так. Опасны трансжиры, которые содержатся в маргарине, без которого не обходится ни одно кондитерское изделие. А натуральное сало способствует выработке «правильного» холестерина. Липопротеины высокой плотности способны чистить сосуды от скапливающихся на их поверхности жировых отложений, благодаря им наши сосуды эластичны. Также они обладают противовоспалительными свойствами.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.