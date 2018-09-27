Остановить уходящее время

Восемь зданий на улице Октябрьской революции официально признаны памятниками регионального значения. Помимо них в этом году аналогичный статус присвоен еще 7 домам. Специалисты пояснили тонкости охраны старинных домов.
В реестре культурного наследия оказались особняки, построенные в конце XIX — начале XX века: четырехэтажный дом № 3а бывшего Наркомата промышленности, двухэтажное здание бывшего Волжско-Камского коммерческого банка (дом № 8), трехэтажный Доходный дом наследников купца Поносова (дом № 2) и двухэтажное Городское Чижевское здание (дом № 7). Сейчас в них разместился БГПУ им. Акмуллы. Предметами охраны являются формы крыш, декоративные элементы фасадов, лестницы, крыльцо. Другие четыре дома расположены на нечетной стороне улицы и признаны «частью ансамбля зданий» - два дома купца Петунина, Дом купцов Видинеевых (№ 9а), сдающийся в аренду Ассоциации охотников и рыболовов, Дом работников искусства (№9). На территории охраняемых объектов запрещены любые виды работ, угрожающие их сохранности.
- На территории города расположено 877 памятников истории, культуры, градостроительства, искусства, археологии, из них 275 архитектурных включены в Единый госреестр. В этом списке 10 зданий – федерального значения, 265- регионального, 1 – местного, - разъяснил разницу между памятниками заместитель начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ Алексей Пешков. – Из общего списка 521 здание – в статусе выявленных.
Дело в том, что с момента согласия органов охраны на проведение обследования у дома появляется статус «заявленного памятника» и теперь его нельзя снести без согласования с ведомством. После проведения экспертизы объекту либо присваивается статус «объекта культурного наследия», либо его переводят в разряд «ценных градоформирующих». Оспорить решение нельзя, подавать заявку на повторную экспертизу – бессмысленно.
Как правило, с момента подачи первого заявления до получения результата проходит пара лет. За это время может произойти все, что угодно, но тот факт, что заявление на проведение экспертизы подано и взято в работу, обычно вселяет надежду и служит небольшим щитом и средством обороны в неприятных ситуациях.
Зиля БАДРИЕВА.