Аллергия на мужа?

Что делать, если вы выпили почти всю пачку супрастина, а насморк не проходит, какие нетипичные аллергены встречаются в природе, и нужно ли стимулировать иммунную систему? На эти вопросы ответил кандидат медицинских наук, врач аллерголог – иммунолог Республиканкой клинической больницы им. Г. Куватова Альфир Фаюршин.
- С какими проблемами к вам обращаются пациенты?
- Это могут быть аллергены внутри жилых помещений - бытовые, клещи домашняя пыль, а также связанные с неблагоприятными условиями проживания – плесневые грибки. Летом чаще всего граждан волнуют аллергены внешней среды, начиная с самой распространенной – пыльцы, для кого-то становится проблемой ультрафиолет. Также пациентов беспокоят контактные дерматиты, связанные с травами, реакция на животных, контактная реакция на химию, косметику. И самая серьезная, безусловно - лекарственная, для которой не имеет значения наличие генетической предрасположенности.
- Каково же лечение?
- Оно состоит из трех основных моментов: минимизировать контакт с аллергеном, а если получится - полностью устранить. Провести медикаментозную терапию, чтобы устранить симптомы и чтобы они не осложнились хроническими проявлениями. Иногда благоприятно действует смена места жительства, но со временем аллергия может сформироваться на пыльцу той растительности, которая превалирует в данном регионе. К сожалению, к нам часто обращаются пациенты уже с тяжелой стадией заболевания. Первое время препараты не принимают, считая, что «так пройдет», затем приобретают что-то в аптеке по рекомендации фармацевта. И только когда чувствуют, что недуг зашел очень далеко, идут к нам.
- Расскажите о врожденных и приобретенных аллергенах…
- К первым в основном относятся пищевые, чему способствует масса факторов. Во-первых, строение стенки желудочно-кишечного тракта младенцев, она более рыхлая, проницаемая. Во-вторых, незрелость ферментативной системы, когда пища не может полностью перевариться. Могут сопутствовать дисбактериоз и другая патология желудочно-кишечного тракта. Далее пищевая аллергия с возрастом может перерасти в патологию верхних дыхательных путей, это может быть бытовая, пыльцевая, эпидермальная. Как правило, сейчас характерна поливалентная. Из приобретенных наиболее распространена реакция на лекарственные препараты, профессиональная, а также связанная с химией и косметикой.
- В основном аллергики жалуются на насморк, и дело обходится таблеткой супрастина, однако, на какой-то раздражитель может возникнуть анафилактический шок…
- Что может быть вызвано быстрым поступлением в организм аллергенов в виде реакции на лекарство, или, если человека ужалило несколько пчел. При поступлении пациента в стационар в истории болезни отмечается наличие лекарственной аллергии, очень распространенной на антибиотики, анестетики, витамины.
- Что представляют из себя маркеры, насколько они эффективны?
- Помимо определения уровня специфических иммуноглобулинов Е, на помощь врачам-аллергологам пришла на помощь молекулярная диагностика. К примеру, предполагалось, что у пациента аллергия на березу, но препарат не помогал! Как оказалось, у него специфические антитела к пыльце березы. Этот компонент является маркером перекрестных реакций между пыльцой деревьев, злаковых и сорных трав. Лечили его аллергенами пыльцы березы, а надо было - травяными.
- А если обращается пациент, который не знает, на что у него патологическая реакция?
- Такое происходит чаще всего. Наша работа заключается в подробном сборе анамнеза, чтобы вначале определить круг раздражителей, если позволяет тестирование. Нужно правильно его интерпретировать, потому что некоторые анализы могут быть не совсем достоверны. К примеру, у пациента наблюдалось сильное обострение, так что в крови не осталось причинных антител. Поэтому мы подобно следователям вначале собираем вещдоки, чтобы выявить «преступника».
- Были случаи, которые представляли настоящую «головоломку»?
- Достаточно. Как-то обратилась молодая девушка с признаками ринита. Она прошла несколько видов кожных тестов, но все давали отрицательный результат. Однако на аллергены к шерсти животных ее не проверяли, поскольку кошек и собак в доме не было. Потом оказалось, что ее родители держали во дворе частного дома кроликов. Подозрения на них пали, когда в беседе пациентка случайно проговорилась. В клетку к животным она не заходила, на руки не брала, но посредством контакта через рабочую одежду родителей у нее развилась аллергия к шерсти кролика.
Еще одна нетипичная реакция произошла с уфимкой, которая в детстве длительно болела атопическим дерматитом, далее у нее была длительная ремиссия. Обратилась она к нам с сильным обострением, все попытки снять которое были малоэффективными. Долго бились над загадкой, пока не выяснили, что не так давно она вышла замуж. Пациентке провели тесты с биоматериалом мужа и получили резко положительную реакцию. Сказать, что она была в шоке – не сказать ничего. Справившись с такой новостью, она заявила, что лечиться не собирается, как и бросать мужа. Это был ее выбор, на который мы повлиять никак не можем.
- Не за горами эпидемии гриппа, ОРВИ. На какие препараты нужно обратить внимание, чтобы повысить иммунитет?
- Как правило, человек, не сдавая анализы, а лишь по совету провизора подбирает для себя БАДы, витамины, фитопрепараты. Иногда основным критерием является цена. Здесь, как лотерея, поможет - не поможет. Если нет, то даже к хорошим препаратам у человека формируется негативное отношение, что, мол, принимал имудон, а он не помог. Противовирусные препараты, витамины тоже помогают, но это не панацея. Чтобы заняться укреплением серьезно пошатнувшегося здоровья, нужно обратиться к специалисту, который назначит ряд анализов, в том числе и иммунограмму. Бывают настолько ослабленные люди, что стимулировать их иммунную систему нужно очень осторожно. К тому же есть определенные границы резервных возможностей организма и заниматься только иммуностимуляцией не всегда верно. Необходим комплекс мер: правильное питание, здоровый образ жизни, закаливающие процедуры.
В основном, ко мне обращаются часто родители с детьми. К примеру, приводят ребенка: «Помогите, доктор, чем только не лечили, а кашель не проходит!». Рекомендовали сдать простейший анализ на яйца глист, и у малыша выявили яйца аскариды. После соответствующего лечения кашель прошел. Основной вывод: если не выявить основную причину ослабления здоровья, стимуляция иммунитета не всегда принесет положительные результаты.
Ирина ШИПУНОВА.
Shipirin@yandex.ru