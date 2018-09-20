К «фольклорному» чемпионату готовы!

Уфа активно готовится к VI Всемирной Фольклориаде, сердцем которой станет через два года. На днях она встречает гостей из более 60 стран в рамках 48-го Всемирного конгресса CИОФФ.В распоряжении участников – 11 дней для того, чтобы поближе познакомиться и частично протестировать инфраструктуру. Культурно-деловой диалог будут выстраивать широким кругом: в башкирскую столицу прибыли представители Азербайджана, Швейцарии, Хорватии, Индонезии, Люксембурга, Канады, Индии, Финляндии, Коста-Рики, Франции, Японии, Румынии, Италии, США, Словении, Китая и других стран.- Первый раз в Уфу я прилетал два года назад подписывать соглашение о проведении Фольклориады, - говорит президент СИОФФ Филипп Боссан. - Несмотря на то, что нынешний визит является вторым, чувствую себя как дома. Мы существуем для налаживания культурных связей между странами. Кроме того, находимся в тесном сотрудничестве с ЮНЕСКО. Так как наша организация некоммерческая и негосударственная, люди, с которыми вы познакомитесь на Конгрессе, – волонтеры. Мы проводим ежегодно более 400 различных культурных фестивалей, в которых участвуют около 80 тысяч молодых людей. К примеру, вчера обсудили долгосрочный план по работе с детьми и молодежью, а также с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.По словам Боссана, при выборе страны-преемника проведения Фольклориады они руководствовались территориальными показателями и уровнем развития инфраструктуры. Планами организации мероприятия поделился заместитель премьер-министра правительства РБ Салават Сагитов:- Фольклориада будет длиться две недели. В этом масштабном событии задействована не только Уфа, но и вся республика, которую мы разобьем на 10 зон. На каждую из них придется по 6 – 7 коллективов. А в столице организуем 8 – 9 площадок. Предположительно, открытие фестиваля пройдет на Ипподроме, а закрытие – на «Уфа-Арене». В план проведения Фольклориады планируем включить Ледовое шоу, потому что для многих участников из жарких стран это станет грандиозным событием.Директор Государственного российского дома народного творчества имени В.Д.Поленова Тамара Пуртова:- Я являюсь руководителем одного из отделений СИОФФа. Мы ведем свою работу в нескольких направлениях. Организовываем выставки, мастер-классы и семинары для популяризации и развития народной культуры. СИОФФ – это своего рода «фольклорное» ФИФА, а предстоящее мероприятие – «фольклорный» чемпионат, к которому мы готовы!Корзинка: Гости посетят Музей имени Нестерова, концерты ансамбля имени Гаскарова, Национального оркестра народных инструментов и этно – рок - группы «Аргымак».Юлия ГОЛОВИНА.yuliya.golovina92@mail.ruБоссон