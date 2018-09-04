Ждали девять лет

У каждого дома с непростой судьбой, касающейся ремонта, есть свой «предводитель». Такой движущей силой шестиподъездного многоквартирного дома по Бульвару Молодежи, 5/1 стала Мария Сергеевна Михеева. Женщина очень упорная, несмотря на свой преклонный возраст. Она направляла жалобы в УЖХ города, Горжилинспекцию, обращалась к депутатам.
История началась девять лет назад, когда Региональным оператором был произведен ремонт стоимостью в 10 млн рублей. Заменили крышу, обновили фасад, а также поменяли системы водоснабжения и водоотведения.
Однако всего спустя полгода начались проблемы. Канализация то и дело засорялась. Вызывали сантехников, устраняли засоры, но все повторялось.
- Не повезло нам с директором управляющей компании – ООО «Лесное», - пояснила Мария Сергеевна. – Нашими проблемами он не проникся, и я сразу поняла, что помощи от него ждать не стоит.
Стали приглашать комиссии из районного УЖХ, писали жалобы подрядчику, мол, переделайте то, что сделали некачественно. Те отмалчивались. А вскоре и гарантийный срок в три года закончился. Значит, взятки гладки.
С требованием заменить систему водоотведения обратились в УЖХ Октябрьского района. Приложили протокол общего собрания собственников, рассчитали даже, что накопленных средств по статье «Содержание» для этого хватит. Пришел ответ: «Подрядная организация пока не утверждена, поэтому установить дату начала ремонта не представляется возможным».
Подрядчика «искали» три года. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда поменялся директор управляющей компании. С начала этого года ее возглавил Ильшат Акбаров. За полгода сотрудники «Лесного» произвели во всех подъездах косметический ремонт, обновили входные группы. Также Акбаров пообещал в короткие сроки решить главную проблему. Только вот жильцы уже не особенно верят, потому и обратились в редакцию.
На нашу просьбу (разобраться на месте) сразу же откликнулся директор Управление жилищного хозяйства Уфы Раиль Мирхайдаров, который создал комиссию из сотрудников инженерного отдела.
В 10 часов утра нас уже поджидали члены домового комитета во главе с Марией Сергеевной.
- Заторы происходят периодически. Запах доходит до четвертого этажа, что уж говорить о первом? – возмущается Любовь Зинковская. - Даже стояки болтаются, их не укрепили как следует.
Спускаемся в подвал, где под землей проложены трубы. Темно, сыро.
- Видимо, работы были произведены с нарушением технологии, - пояснил начальник инженерного отдела УЖХ города Ханиф Гареев. – Раскапывать не будем. Систему проведем наружно по тыльной стороне дома, трубы поставим большего диаметра – 150 мм.
Но тут вмешался главный инженер ООО «Лесное» Радим Батршин:
- Только две недели назад устранили засор, вытащили большое количество наполнителя для кошачьего туалета, салфетки. Жильцам нужно начинать с себя, не выбрасывать то, что запрещено. У нас к ним есть и еще вопросы. Скоро запускать отопление, а к вентилям и задвижкам не подступиться. Соорудили себе в подвале кладовые, которые закрыли инженерную арматуру. Благо указан номер квартиры. Нам приходится подниматься к хозяевам, просить, чтобы открыли кладовку. Кто-то согласен снести «подсобки», а кому-то, видимо, закон не писан.
Сотрудники «Лесного» - обеими руками за ремонт. Сантехники давно уже «протоптали дорожку» к этому дому. Устранение засора - дело непростое, требует труда и времени. А вызывают их в любое время суток.
Результатом нашей инспекции стало коллективное решение УЖХ города и управляющей компании поменять систему водоотведения к началу ноября.
- На счету у жильцов 98 тысяч рублей. Нужно просчитать, во сколько обойдется ремонт. Думаю, мы уложимся, а если нет, произведем работы «в долг», - заверил директор ООО «Лесное» Ильшат Акбаров.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.