Трубы починят. А балконы?

«Горячей воды нет, отопления в кухне нет - жить невозможно, скорей бы нас расселили из этого памятника архитектуры!», - такие жалобы от жильцов исторических домов нам приходилось слышать не раз.
Стандартный подход к подобным домам (в соответствии с требованиями ФЗ №73) требовал, чтобы работы в них проводились только для поддержания в эксплуатационном состоянии здания без изменения особенностей, да и для такого ремонта требовалось множество согласований с ответственными органами, а доверить его можно было только организации, имеющей лицензию Минкультуры РФ (их всего около 2300 по всей стране).
Однако теперь решено (и не только в Уфе), что с поддержанием здания в эксплуатационном состоянии вполне может справиться и Региональный оператор по капитальному ремонту. И первый объект, которым решил заняться Региональный оператор капитального ремонта в РБ - лицо Черниковки, первые высотные здания в городе - знаменитые восьмиэтажки.
- Мы провели предварительный конкурс: заявились три подрядчика и один из Самары - на проектные работы. Сейчас по одному из зданий проводим аукцион на выполнение проектных работ, - заявил генеральный директор Регоператора Борис Герасимов. - Естественно, дальше встанет вопрос о финансировании. Если сами собственники не утвердят смету, понадобится поддержка со стороны либо муниципалитета, либо государства, потому что мы включим эту работу в план только в том случае, если будет обеспечено финансирование.
- По вопросу ремонта фасадов памятников архитектуры необходимо создать единый подход. Что касается софинансирования - посмотрите свой ресурс, возможно и обращение в правительство. Мы не можем одну половину работ выполнить, а другую оставить, тем более, если взять ту же восьмиэтажку: там вылетают кирпичи, здание приходится ограждать, - не согласился с этой позицией первый заместитель главы администрации города Салават Хусаинов. - Здесь мы должны найти понимание с теми, кто может помочь с финансами. Нашлось же оно по всем другим вопросам!
- На самом деле эти здания довольно разные, - рассказал «УВ» реставратор ООО «Артель» Булат Уразметов. - Ведь в ноябре 1955 года, когда вышло печально известное постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», запрещавшее, кроме всего прочего, строить здания выше пятиэтажных, одно Восьмиэтажка уже было построено, а у второго как раз было возведено пять этажей. Достраивали в спешке (вопреки постановлению) и это чувствуется, как будто разными руками делалось.
Но в любом случае там живут люди - значит, здание нужно приспосабливать к современному использованию: водоснабжение, канализация, электричество должны быть в порядке - и, думаю, Регоператор вполне с этим справится. Тем более, что большая часть внутреннего декора наверняка давно уже утрачена…
Однако у этих зданий есть две большие проблемы. Первая - балюстрады на крышах: фигурки ограждения, хоть и были выполнены из железобетона, находятся в плохом техническом состоянии (пара балясин уже лежит на крыше). Чтобы осуществить ремонт кровли (а без этого невозможно поддержание в жизнеспособном виде), нужно их демонтировать – для чего придется ставить кран с большой стрелой. А сами фигуры нужно выполнить заново, повторив в том же виде, но на современном уровне. Мы работали над проектом, как и над ремонтом балконов, что еще сложнее: надо договариваться с жителями - а возможно, кто-то только что сделал ремонт и не согласен, чтобы реставраторы затевали новые работы? А кто-то давно уже переделал балкон, как ему нравилось (кстати, в некоторых странах жителям домов-памятников это запрещено). Вообще старинные балконы – больная проблема для многих исторических улиц - Коммунистической, Аксакова, даже на проспекте Октября они встречаются. Так что искать решение проблемы необходимо.
Екатерина КЛИМОВИЧ.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.