«Аленький цветочек» в танце

Завтра, 14 сентября, состоится второй этап публичной защиты конкурсных работ на соискание премии городского Совета Уфы имени . На первом этапе, который прошел в Молодежном театре, конкурсанты представили предметы декоративно-прикладного искусства и творческий номер.
- С каждым годом жанровое разнообразие работ расширяется. Если изначально основными направлениями были лингвистика и литературоведение, то теперь к ним примкнули изобразительное искусство, история, труды педагогической направленности и дизайнерского характера. Новое направление – разработка интернет-сайтов и настольных игр для детей, - отметила заместитель председателя постоянной комиссии Горсовета по социальной политике и гуманитарным вопросам Алина Сулейманова.
В этом году для компетентной оценки было принято решение создать консультативную группу, в которую вошли представители учебных заведений с правом совещательного голоса. Привлечены также узкие специалисты: Талгат Масалимов – декан художественно-графического факультета БГПУ им.Акмуллы и Алина Мустаева – режиссер-хореограф Альметьевского драматического театра, которая пять лет назад принимала участие как конкурсантка и победила в своей номинации.
Студентка третьего курса хореографического колледжа Виктория Баженова представила на суд жюри танец по мотивам сказки «Аленький цветочек».
- Это – научно-исследовательская работа в союзе с хореографическим искусством. Во время прочтения произведения меня привлек момент случайной встречи Настеньки и Чудища. На мой взгляд, он является кульминационным. В нем отражается основная мысль произведения, что за страшной внешностью может скрываться ранимое чуткое сердце и добрая душа, - объяснила конкурсантка.
Она долго не могла подобрать подходящую музыку. Прослушав произведения Римского-Корсакова, Бородина и Мусоргского, услышала романс Арама Хачатуряна и поняла, что именно эта композиция поможет в реализации задуманного.
- Работа Виктории на меня произвела сильное впечатление. Единственное замечание – хотелось бы чуть усложнить хореографию, чтобы лучше раскрыть образы, - высказала свое мнение Мустаева.
В фойе театра были выставлены конкурсные работы студентов колледжа дизайна и технологий. Одна из них, «Настенька», выполнена Дарьей Белой.
- Для меня было важно показать, что у героини красив не только телесный, но и духовный образ, - отметила она.
Мария АПКАРИМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.