Спорный стадион

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Опубликованы засекреченные показания Сечина по делу Улюкаева «Русская служба Би-би-си» опубликовала детали показаний, которые дал глава «Роснефти» Игорь Сечин на закрытом заседании в Мосгорсуде по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

«Газпром» идет на исторический рекорд экспорта Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год — от побережья России через Балтийское море до Германии.