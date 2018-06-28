Спорный стадион

К нам в редакцию уже не раз обращалась инициативная группа жителей Октябрьского района, обеспокоенных судьбой стадиона «Салават Юлаев», расположенного за театром «Нур». «Вот уже много лет здание пустует, его территория постепенно приходит в упадок. А ведь объект мог бы стать еще одним спортивным центром для Уфы. Почему сложилась такая ситуация?» - обратились они с вопросом в редакцию.
Мы направили запросы в высокие инстанции и получили ответы. «Когда-то этот спортивно-оздоровительный комплекс находился в собственности ОАО «Уфимское приборостроительное производственное объединение», единственным акционером которого являлась Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В 2013-м году данный объект был выставлен на торги за задолженность предприятия перед бюджетом. Победителем стал некий М.В. Матвеев», - пояснили нам в Министерстве спорта и молодежной политики РБ. Однако на пользу стадиону это не пошло, он так и остался заброшенным.
Министерство спорта и молодежной политики РБ направило в Управление Росреестра по Республике Башкортостан письмо с просьбой не менять профиль использования объекта. И получило на него положительный ответ. Также положительное заключение о сохранении рекреационной зоны типа «Р-1» для территории, на которой расположен комплекс, поступило от городского Совета.
- Наше ведомство считает необходимым сохранить стадион как спортивный объект без видоизменения существующей инфраструктуры и продолжит работу по данному вопросу, - прокомментировал ситуацию министр спорта и молодежной политики РБ Андрей Иванюта.
В этом вопросе поддержку региональному ведомству оказывает и Министерство спорта Российской Федерации. Однако не стоит забывать, что стадион все еще находится в собственности частного лица. И для того чтобы комплекс вновь распахнул свои двери для горожан, необходима его добрая воля. По утверждениям же осведомленных лиц, владелец намерен на этом месте строить жилье. Как этому противостоять? Вопрос пока без ответа.
Альбина Зубарева.
Фото Валерия Шахова.