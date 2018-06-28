Опасные качели

На днях в парке Якутова случилось ЧП – аттракцион «Корсар» резко остановился на ходу и несколько человек оказались висящими вниз головой на немалой высоте.
В этот раз все закончилось благополучно: техники быстро вызволили посетителей из плена. Однако это уже не первый случай – в 2009 году авария заблокировала в перевернутом положении 15 человек, и освободить их удалось только с помощью МЧС, а некоторым любителям острых ощущений потребовалась медицинская помощь. Почему возникают такие ситуации? Как производится проверка технического состояния аттракционов? С этими вопросами мы обратились к техническому директору парка имени Якутова Руслану Яруллину.
- Мы каждый день проверяем механизмы. Однако это чрезвычайно сложное оборудование, снабженное датчиками – они обеспечивают безопасность посетителей, реагируют на малейшее отклонение в работе, и блокируют движение даже в сомнительных случаях, - сообщил он. – Предположительно, причиной стал скачок напряжения электроснабжения. Посетители пробыли в неудобном состоянии совсем недолго: памятуя об особенностях «Корсара», мы натренировали технический персонал так, что освобождение занимает не больше пяти минут.
Сертифицированная лаборатория технического надзора проводит освидетельствование механизмов парка каждый год – именно после такой проверки была прекращена эксплуатация «американских горок», которым, по заключению специалистов, требуется капитальный ремонт. А случай, произошедший на днях, уже находится под наблюдением прокуратуры Советского района, которая начала проверку соблюдения требований законодательства при эксплуатации устройства.
А как у других?
Мы обратились к директору парка «Волшебный мир», где 24 аттракциона за годы существования не дали ни единого сбоя.
- Проверка работоспособности проводится дважды в день, до и после эксплуатации устройства - ее производят главный инженер, электрик и механик, - рассказала директор Альбина Фатхутдинова. – Результаты фиксируются в техническом журнале, который заведен на каждый механизм, от «Емели» до «Паровозика». Специалисты вносят сюда каждое замечание, вплоть до перегоревшей лампочки ли царапины на борту. Перед началом работы аппарат принимает оператор и делает еще один прогон, при этом он вправе не принять механизм, если, например, услышит настораживающие звуки или заметит потертость на страховочных ремнях. Обязательное техническое освидетельствование проводится ежегодно, в процессе его происходит полная диагностика, тщательно проверяют сварные узлы, электронику, удерживающие устройства.
В случае ЧП вся ответственность ложится на администрацию парка, директора и главного инженера. Именно поэтому здесь тщательно следят за соблюдением правил эксплуатации, которые разнятся в зависимости от конструкции аттракциона и перегрузок, что испытывают отдыхающие, ведь недостаточный вес или рост посетителя может привести к трагедии. Алкогольное опьянение тоже является серьезным препятствием для посещения аттракциона – за этим следят сотрудники ЧОП и вневедомственной охраны, к которым в «топовые» дни присоединяются 5-6 администраторов. Запретов в парке немало: не разрешены напитки в стеклянной посуде, катание на велосипеде, курение и алкоголь в общественных местах, и каждый из них призван обеспечить спокойный семейный отдых.
А если ЧП?
Чаще всего травмирующими оказываются именно перегрузки – организм человека не всегда может выдержать экстремальное веселье: высокая скорость, кручение и перевороты могут стать причиной дезориентации в пространстве, резкого изменения давления, в сложных случаях - повлечь разрыв сосудов или сердечный приступ. Ответственность в этом случае лежит в основном на самих пострадавших - правила пользования аттракционами указывают, что лицам с определенными заболеваниями кататься запрещено.
То же касается и ситуаций, когда повреждения наступают при несоблюдении правил пользования и безопасности. Например, был случай, когда ребенок выскочил из «вагончика», не дождавшись полной остановки карусели, результатом стали порванные связки на ноге.
А вот если причиной контузии стала техническая неисправность, поломка креплений, дефект электропроводки или неквалифицированное поведение персонала, то можно рассчитывать на компенсацию. Для ее получения необходимо обратиться с исковым заявлением о возмещении вреда здоровью, причиненного источником повышенной опасности, в суд по месту жительства или адреса парка. Ответчиком будет владелец, организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющие эксплуатацию техники.
Надувная опасность
На других площадках для семейного отдыха место под аттракционы сдается в аренду, качество предоставляемых услуг контролируют сами предприниматели. Самыми распространенными являются огромные надувные батуты, которые, по свидетельству медиков, нередко становятся источником вывихов и ушибов у детей. Причины могут быть разные, и дело не только в гиперактивности ребятни: неправильная установка, несоблюдение ГОСТа, даже недостаточная наполненность воздухом делают развлечение опасным. Были случаи, когда «воздушные замки» улетали от порывов ветра. А узнать, все ли сделано на совесть, можно только проверив на собственном опыте – операторы мобильных аттракционов не докладывают о недочетах во всеуслышание. Стоит лишь напомнить, что беспечность предпринимателей, равнодушных к соблюдению требований безопасности, карается согласно статье 238 УК РФ, которая рассматривает оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. За совершение данного преступления предусмотрено несколько видов наказания, в том числе лишение свободы на срок до 10 лет.
А родителям маленьких любителей качелей и каруселей стоит помнить, что ответственность за жизнь ребенка лежит только на вас. Это обязанность взрослого: ознакомиться с правилами и объяснить их отпрыску, не оставлять малышей без присмотра, осмотреть аттракцион и в случае сомнений – выбрать другой способ развлечения.
Юлия ПАХОМОВА