Экономика газа

Наличие газа - один из главных признаков современной цивилизации, позволяющий максимально приблизить комфорт проживания в частном доме к городской квартире. В Башкортостане с доступом населения к голубому топливу дела обстоят весьма хорошо – оно есть в 81,7% жилфонда, подлежащего газификации или в 1 миллионе 347 тысячах домовладений и квартир. Однако в последнее время спрос на газ у населения и в энергетике заметно упал, что сказывается на эффективности работы республиканской газораспределительной системы, загруженной менее чем на четверть от своей полной мощности. Об этой проблеме шла речь в рамках тематического круглого стола на прошедшем в Уфе форуме «Газ. Нефть. Технологии-2018».
По данным ООО «Газпромтрансгаз Уфа», ее станции могут поставлять потребителям региона до 52,3 миллиарда кубометров голубого топлива в год, но фактический ежегодный объем поставок составляет 14,6 миллиарда куб.м. или около 22% возможных объемов.
С 2005 года «Газпром» вложил в газификацию Башкортостана 3,8 млрд рублей, построив 483 километра межпоселковых газопроводов, однако, эффективность инвестиций оказалась невысокой. Загрузка межпоселковых систем составляет менее 20%, 80 тысяч домовладений не подключены к уже существующим газопроводам. К сетям, построенным в рамках программы 2006-2017 годов, было подключено только 5,3 тысячи из 11 тыс. домовладений (48%) и 38 из 85 котельных (45%).
В качестве причин такой ситуации были названы в основном факторы экономического характера: высокая стоимость газификации и подключения жилых домов, что особенно заметно в сельских районах с низким уровнем доходов граждан; дефицит средств в местных бюджетах для строительства и перевода котельных на газ, а также снижение числа котельных из-за оптимизации систем образования и здравоохранения на селе.
Основным потребителем голубого топлива в Башкортостане является энергетика (52,9%), далее следует промышленность (21,8%), население (11,2%) и коммунально-бытовые абоненты (7,7%). В последнее время потребление особенно заметно снижается в энергетике и у населения, несмотря на постоянное подключение новых абонентов. В 2011-2017 годах одно домовладение в среднем по республике сократило ежегодное использование газа на 20%.
Эти процессы эксперты объясняют реализацией программ по энергосбережению, экономией домохозяйств, связанную с падением доходов, а также внедрением новых систем отопления, прежде всего, эффективных электрокотлов, что делает газопроводы все менее востребованными. Важным моментом дальнейшего развития газораспределительной системы республики должно стать строительство газопроводов с учетом их реальной востребованности и разработка региональной программы газификации объектов ЖКХ, промышленных и иных потребителей, в противном случае, средства будут расходоваться неэффективно.
- Мы не можем провести трубу в каждый хутор, это будет окупаться 100 лет, - отметил президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль. - Но можем найти альтернативные пути решения проблемы энергоснабжения. К примеру, это - электроэнергия или природный сжиженный газ.
Алексей ФАТЫХОВ.