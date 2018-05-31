Честное купеческое

На заре своего существования местная пресса тоже не обхо-дилась без рекламы. Правда, тогда она скорее напоминала про-стое объявление: не было завлекательных слоганов, броских картинок, игры шрифтами, виньеток и прочих изысков. 150 лет тому назад еще свято верили, что товар должен говорить сам за себя, и честное слово служит лучшей гарантией добросо-вестности.
Показательная история выстраивается на основе объявлений, первое из которых появилось на страницах «Оренбургских губерн-ских ведомостей» в номере от 6 марта 1865 года.
«Мужской портной Любимов в г. Уфе. Получив большой выбор товара, для весеннего и летнего, разных родов платья, как ино-странных, так и лучших русских фабрик, имею честь рекомендовать почтеннейшей публике, что у меня можно иметь хороших сортов: кашемир, сукно, сатин-трико, твин, гарус-велюр, Английские пеньковые материи, пике, жилеты и проч. и вместе с сим исполня-ются заказы всех родов платья по самой последней моде.
Долговременное мое занятие по портному искусству и лестные для меня отзывы Г.г. заказчиков в г. Уфе и иногородних дают мне смелость надеяться, что почтеннейшая публика не оставит меня своим вниманием, а Г.г. постоянные заказчики поспешат удовле-творить своему желанию по приближающемуся весеннему времени, обновить свои туалеты заказом нового платья по всем требованиям современной моды. Заказы будут исполнены аккуратно и в возможной скорости».
Его швейное производство располагалось на Большой Казан-ской улице (Октябрьской революции), в собственном его доме напротив пожарной части. Сам Любимов, думаю, был закройщиком, а пошивом вручную занимались мастера да подмастерья. Ведь швейные машинки «Зингер» в 1860-х только-только поступили на российский рынок.
Любопытен перечень тканей. Чистошерстяные сукно и кашемир считались дорогими, твин, сатин-трико, гарус-велюр выраба-тывались с добавлением хлопчатобумажной пряжи и стоили де-шевле. Сатин-трико с двойным рубчиком отличался блеском, гарус-велюр - бархатистостью. Пеньковая материя - легкая серая, бежевая или белая коломянка, которую изготавливали из конопли или смеси конопли и льна. Она вошла в моду на излете пушкинского времени и продержалась до середины ХХ века. Пикейные жилеты непременно полагались к вечерним и парадным костюмам. Никакой синтетики!
Прошло ровно 11лет. И вот в «Уфимских губернских ведомо-стях» от 6 марта 1876 года читаем:
«От магазина мужских модных товаров, купца Василия Андре-евича Любимова, в Уфе. Вследствие дошедших до меня слухов - будто бы я прекратил торговлю и закрыл заведение портного ма-стерства, вынужденным нахожусь известить, что как-то, так и другое ни при каких условиях еще не намерен прекратить. А потому прошу моих Гг. покупателей и заказчиков не обращать внимания на распространение подобных толков, имея в виду, что в настоящее время мною получен выбор модного весеннего товара, который еще и снова ожидается в самом непродолжительном времени».
Василий Андреевич умер через неделю, 14 марта. Отпели его в Спасской церкви, прихожанином которой он был, похоронили на Сергиевском кладбище. Погоревав, поплакав, вдова продолжила дело самостоятельно. Уже 27 марта вышло объявление, в котором после печальных известий сообщалось:
«Торговля же и портное заведение остаются непрекращенными и будут продолжаться по-прежнему и в том же доме; а потому все лица, проживающие в городе Уфе, уезде оного и в городах губер-нии, со всеми своими требованиями могут обращаться в заведение и магазин на тех же условиях, и заказы будут исполняться так же поспешно и аккуратно, как это было до сих пор, но только, если за-казы будут письменные, то адресовать последние на мое имя. Уфимская купеческая вдова Татьяна Евгеньевна Любимова».
Верность данному слову превыше всего. В 1879 году Татьяна Евгеньевна еще владела этим усадебным местом. В конце XIX века оно перешло к купцу Полетаеву, который выстроил новый двуэтажный кирпичный дом. Он сохранился, сейчас там располо-жился детский сад.
Анна МАСЛОВА.